Ascoli, 100 giorni alla Maturità rovinati: studente ferito da una bomba carta

ASCOLI – Migliaia di studenti ascolani, oggi (lunedì 11 marzo) hanno festeggiato i cento giorni all’esame, in vista appunto della Maturità che prenderà il via il 19 giugno con la prima prova, quella di italiano. Come ogni anno, allora, sono stati rinnovati i tradizionali riti portafortuna, come ad esempio il lancio del sale di fronte agli istituti scolastici e le tappe nei santuari del territorio per provare a invocare anche una sorta di protezione divina. Insomma, una bella mattinata di festa, quella odierna, per tanti studenti. Con un’unica, e grave, eccezione.

La vicenda

Uno studente, infatti, è rimasto ferito a causa del lancio di una bomba carta, di fronte al liceo scientifico ‘Orsini’ di Ascoli. La vicenda, di fatto, ha rovinato il clima festoso, perché sul posto sono dovuti intervenire gli uomini del 118 e anche le forze dell’ordine.

Il ragazzo se l’è cavata con una brutta ferita, anche se è stato immediatamente trasportato al pronto soccorso dell’ospedale ‘Mazzoni’. Non è chiaro se il petardo gli sia esploso addosso oppure se qualche compagno di classe glielo abbia lanciato contro. Fatto sta, però, che i carabinieri stanno indagando per capire come ciò sia potuto accadere. Poteva avvenire una tragedia ma, per fortuna, lo studente ha riportato solo una ferita guaribile in pochi giorni.