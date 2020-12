È accaduto oggi, domenica 6 dicembre, in via Madonna della Pietà. Il sindaco Piunti si è presto attivato per trovare una sistemazione provvisoria alla famiglia rimasta senza tetto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO (Ap) .- Nella mattinata di oggi si è verificato il crollo parziale del tetto di una casa di via Madonna della Pietà, a San Benedetto. Sul posto subito sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del Fuoco che hanno dichiarato inaccessibili i due appartamenti dello stabile in questione. La Polizia Municipale ha poi accertato che in una delle due abitazioni (l’altra è risultata vuota al momento del fatto) risiedeva una famiglia di tre persone di origine nigeriana, di cui una affetta da grave disabilità. Nessuna di loro è rimasta ferita.

Il sindaco di San Benedetto Pasqualino Piunti si è presto attivato per reperire un mezzo idoneo al trasporto dell’infermo e per trovare una sistemazione provvisoria alla famiglia rimasta senza tetto. Grazie all’interessamento dell’associazione Ora et Labora, che collabora con il Comune proprio per le situazioni di emergenza abitativa, è stato individuato un residence che accoglierà le tre persone che abitavano in via Madonna della Pietà. L’amministratore del condominio dove vi è stato il cedimento si è impegnato a realizzare quanto prima la riparazione del danno. Da accertare le cause del crollo.