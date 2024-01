Da Cristina D’Avena al concorso per gruppi mascherati: ad Ascoli è già Carnevale

ASCOLI – Nemmeno il tempo di smaltire i panettoni, i pandori e i torroni avanzati, che ad Ascoli è già tempo di Carnevale. Manca meno di un mese, infatti, all’inizio della settimana più ‘pazza’ dell’anno, quella carnascialesca appunto, con la città pronta di nuovo ad accendersi grazie alle macchiette e ai gruppi mascherati che, come tradizione, animeranno il centro storico e richiameranno migliaia di persone a sorridere e divertirsi in compagnia.

Il programma

L’associazione ‘Il Carnevale di Ascoli’, in sinergia ovviamente con l’amministrazione comunale, ha ideato per quest’anno un calendario ricchissimo. Il clou ci sarà la domenica e il martedì grasso, con il concorso dedicato appunto ai gruppi in maschera, che insceneranno delle gag nelle vie e nelle piazze del centro cittadino. La particolarità del Carnevale ascolano è dovuta al fatto che le macchiette e i gruppi stessi coinvolgono il pubblico, che così diventa parte attiva dello spettacolo. Una novità, invece, riguarda il giovedì grasso, che quest’anno ricade nella giornata dell’8 febbraio. Nel pomeriggio, infatti, in piazza del Popolo ci sarà il concerto di Cristina D’Avena, che si esibirà insieme ai ‘Gem Boy’, questi ultimi famosi per le loro cover parodistiche delle sigle dei cartoni animati. In mattinata, invece, il tradizionale concorso per le scuole. Insomma, ad Ascoli cresce l’attesa per un Carnevale unico, che questa volta si preannuncia più divertente che mai.