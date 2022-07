Credito alle piccole e medie imprese, un convegno a Montegranaro

MONTEGRANARO – Salute e sviluppo delle imprese. Questo l’obiettivo dell’azione congiunta di Cna-Associazione Territoriale di Fermo e Confartigianato Imprese Macerata – Ascoli Piceno – Fermo, che hanno organizzato il seminario “Il ruolo della banca del territorio e del Confidi a sostegno delle pmi”. L’iniziativa è in programma per venerdì 15 luglio, alle 17.45, all’Hotel Horizon di Montegranaro. L’evento vede il sostegno della Camera di Commercio delle Marche e la collaborazione della Carifermo spa e del confidi Uni.Co.

«Il momento è davvero delicato – dichiarano il presidente Cna Fermo Emiliano Tomassini e il direttore generale Alessandro Migliore – la situazione attuale, tra crisi economica, post pandemia, guerra e caro materiali ed energia impatta pesantemente sulle imprese. Le nostre associazioni di categoria si fanno portavoce delle esigenze e delle istanze del tessuto produttivo, sottoponendole all’attenzione dei decisori sui tavoli regionali e nazionali. L’incontro di venerdì è un ulteriore strumento di confronto che mettiamo a disposizione, su un tema caldo come quello del credito alle imprese, potendo contare sulla collaborazione della Carifermo, banca del territorio, e del confidi Uni.Co, il più grande del Centro Italia».

«Un’occasione importante – affermano il presidente territoriale Enzo Mengoni e il segretario generale Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo, Giorgio Menichelli – per approfondire e conoscere più da vicino tutte le opportunità che il confidi Uni.Co e uno dei maggiori istituti di credito del territorio come Carifermo, possono offrire alle nostre imprese. Stiamo vivendo forse uno dei momenti storici più difficili di sempre ed è per questo che è ancora più importante cercare di fare rete e cogliere insieme tutte le opportunità che possano il più possibile aiutare le nostre aziende».

«La vocazione di Carifermo è quella della Banca del Territorio, la cui mission è indirizzare la propria attività al sostegno delle esigenze finanziarie dell’area di riferimento, svolgendo un fattivo ruolo di vicinanza nei confronti dei cittadini, dei risparmiatori e, soprattutto, delle imprese. L’obiettivo è creare valore aggiunto attraverso la realizzazione di un circolo virtuoso tra il sistema produttivo e i risparmiatori locali. Siamo oggi insieme a Confartigianato Imprese, Cna, Uni.Co e Camera di Commercio della Marche, oltre alle istituzioni, proprio per rafforzare ulteriormente questo circolo virtuoso, in un contesto di estrema complessità” afferma il Direttore Generale Carifermo Ermanno Traini.

Ad aprire l’appuntamento di venerdì i saluti di Lorenzo Totò, vicepresidente Confartigianato Imprese Macerata – Ascoli Piceno – Fermo, Emiliano Tomassini, Presidente Cna Territoriale di Fermo, Endrio Ubaldi, sindaco di Montegranaro e Gino Sabatini, presidente della Camera di Commercio delle Marche. Seguiranno gli interventi del Direttore del Confidi Uni.Co Paolo Mariani, del Direttore Generale Cna Fermo Alessandro Migliore e del Direttore Generale Carifermo Spa Ermanno Traini.

Dopo il dibattito, le conclusioni affidate al consigliere regionale Andrea Putzu, Presidente della II Commissione consiliare della Regione Marche. Il coordinamento del seminario sarà del Segretario Generale Confartigianato Imprese Macerata – Ascoli Piceno – Fermo Giorgio Menichelli.

Il pomeriggio si concluderà con un aperitivo a buffet.