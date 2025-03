Le creazioni di Delia: da Ascoli alle passerelle di Parigi

ASCOLI – L’eccellenza ascolana sfila sulle passerelle parigine. Merito di Delia Di Marco, designer del brand ‘Chicèchic’. Dal laboratorio piceno di via Cairoli è arrivata alla Fashion Week di Parigi con dieci creazioni, sia iconiche che relative a una nuova collezione. Quest’ultima pensata proprio per l’evento.

Il progetto

Sono state 14 le aziende marchigiane protagoniste in questi giorni in Francia, selezionate da ‘Ice Parigi’. Il tutto su incarico della Regione Marche e della Camera di Commercio con lo scopo di far conoscere il Made in Marche. Per Ascoli, appunto, era presente soltanto Delia Di Marco. L’appuntamento ‘Marche en mode’ si è svolto nella meravigliosa sede dell’Ambasciata d’Italia a Parigi. Un evento, questo, voluto dalla Regione, che ha puntato i riflettori sui designer marchigiani e reso protagonista l’eccellenza manifatturiera marchigiana nei vari settori della moda. ‘Chicèchic’ è stato l’unico brand scelto per i gioielli contemporanei e unico brand in assoluto ‘Made in Ascoli Piceno’.

Delia Di Marco insieme all’attrice Natashia Stefanenko

L’emozione

«Le mie collezioni puntano sempre all’originalità – racconta Delia Di Marco -. Sono rivolte alle donne coraggiose e indipendenti. A donne dalla forte personalità che vogliono rompere le regole con stile ma senza rinunciare alla raffinatezza. È stata una grandissima emozione, per me, partecipare a questa manifestazione parigina e sono davvero orgogliosa di aver rappresentato la nostra meravigliosa città in una vetrina così importante».