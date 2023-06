Quasi 10 milioni per la creazione di imprese artigiane: Regione Marche incoraggia l’economia

ASCOLI – Quasi 10 milioni di euro di contributi a fondo perduto per favorire progetti di sviluppo aziendale e per la costituzione di nuove imprese artigiane. È questo il bando presentato questa mattina, ad Ascoli, nella sede della Camera di commercio, dall’assessore regionale alle Attività produttive e all’Artigianato Andrea Maria Antonini. Una misura molto attesa e determinante per il futuro di tante piccole e medie imprese del territorio. Alla conferenza erano presenti anche il presidente della Camera di commercio Gino Sabatini e il dirigente regionale Silvano Bertini.

L’iniziativa

«Si tratta di un bando molto importante – ha spiegato Antonini, con entusiasmo – perché consentirà alle imprese artigiane marchigiane, dunque anche a quelle del Piceno, di promuovere investimenti nell’ambito dell’ammodernamento tecnologico. Inoltre, tali fondi, che ammontano a circa 9 milioni e 600mila euro, permetteranno anche la creazione di nuove unità produttive. È evidente, poi, che attraverso queste risorse si potrà favorire anche l’introduzione di ulteriore personale all’interno delle varie realtà e dunque la creazione di nuovi posti di lavoro».

«Parliamo di un bando determinante per il futuro economico e occupazionale del territorio – ha proseguito Sabatini – e ringrazio la Regione, nella persona dell’assessore Antonini, per la grande attenzione mostrata nei confronti delle piccole e medie imprese artigianali marchigiane».

La curiosità

Nel corso della mattinata, inoltre, sono state assegnate anche alcune qualifiche. La prima è stata quella di ‘Maestro Artigiano’, che lo stesso assessore regionale Andrea Maria Antonini ha voluto riconoscere a venti professionisti del Piceno e del Fermano. «Questa – ha precisato Antonini – è una qualifica che testimonia la capacità di interpretare la cultura e l’espressione del territorio marchigiano attraverso le lavorazioni artigianali e di contribuire alla formazione professionale degli allievi».

La seconda qualifica, invece, quella di ‘Bottega Scuola’, testimonia la capacità di formare professionalmente i giovani nello specifico settore di appartenenza delle lavorazioni artigianali trasmettendo il sapere di ‘Maestro Artigiano’. Di queste, infine, nel corso della cerimonia che si è svolta alla camera di commercio ascolana, ne sono state consegnate dodici.