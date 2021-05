La creatività dei giovani per rilanciare il turismo nel Piceno: concorso di Confindustria Centro Adriatico

ASCOLI PICENO – Sta arrivando l’estate, i contagi sono ridotti al minimo e crescono le iniziative per rilanciare eventi e progetti di marketing territoriale, finalizzati allo sviluppo economico. Il turismo è parte fondamentale di questo nuovo slancio, soprattutto in una terra come le Marche .

Omaggio al pioniere del turismo all’aria aperta Felice Chiesa

E in questa direzione si stanno muovendo anche gli industriali di Ascoli e Fermo, con l’avvio di un concorso speciale. E’ quello dedicato alla figura dell’imprenditore Felice Chiesa, pioniere soprattutto del turismo en plein air. Si tratta del primo primo Quick Challenge che mira a coinvolgere gli studenti delle scuole secondarie a indirizzo turistico di tutta la regione Marche. Lo ha promosso Confindustria Centro Adriatico, pensando ad un’iniziativa che valorizzi il nostro territorio.

«Vogliamo premiare la creatività e il talento – spiega Fabrizio Luciani, presidente del Comitato Piccola Industria – celebrando al contempo la figura e l’insegnamento di Chiesa, da poco scomparso. Come facciamo in occasione del Pmi Day, cerchiamo di coinvolgere chi rappresenta il futuro del territorio, valorizzando il capitale umano che le nostre scuole con dedizione aiutano a crescere» .

Testi, immagini o video per valorizzare un monumento delle Marche

La prova consiste nella produzione di un elaborato, semplice e diretto: una fotografia rappresentativa di un luogo o di un monumento identificativo delle Marche accompagnata da un testo lungo non più di dieci parole. Quindi immagine e slogan. In alternativa un video della durata massima di 60 secondi.

I lavori vanno inviati a info@confindustriafermo.it entro il 7 giugno, in modo da poterli veicolare e pubblicizzare con l’inizio della stagione estiva. «Una commissione – afferma il presidente della Piccola Industria – valuterà i lavori e decreterà il vincitore a cui verrà riconosciuto un premio di 500 euro. Starà poi alla nostra associazione fare in modo che lo slogan diventi un vero volano mettendolo a disposizione delle Istituzioni o delle imprese turistiche che vorranno usarlo».

Da ricordare che Felice Chiesa fu tra i primi a sviluppare campeggi diventati poi dei veri villaggi vacanze, strutture che hanno unito tradizione, natura e innovazione. L’imprenditore è diventato anche un ambasciatore del territorio, aprendo canali commerciali con diversi paesi europei. Il concorso a lui dedicato può significare l’avvio di un nuovo percorso di promozione e marketing che torni a far crescere l’economia del Piceno e del Fermano.