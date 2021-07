Covid: a San Benedetto ragazzina ricoverata in ospedale. Turisti spagnoli positivi ad Ascoli

Una 17enne è ricoverata in semi-intensiva al Madonna del Soccorso. Allarme anche in un residence a Campolungo dove una famiglia spagnola, padre, madre e figlio, è risultata positiva al coronavirus

ASCOLI- Una ragazzina di 17 anni ricoverata al Madonna del Soccorso di San Benedetto, e un gruppo di turisti spagnoli arrivati ad Ascoli, risultati positivi al covid. Queste le principali novità dell’ultimo week end sull’evoluzione della situazione coronavirus nel Piceno. La 17enne aveva partecipato alla festa presso uno chalet della Riviera delle Palme, in compagnia di altre 180 coetanei e turisti. Le sue condizioni sarebbero gravi e così la giovane è stata ricoverata nel reparto di terapia semi-intensiva.

I positivi al covid presenti alla festa sono 65

Nel frattempo i casi di positività riscontrati dalle autorità sanitarie, tra i ragazzi presenti all’evento dei giorni scorsi sono saliti a 65. Ma come affermano fonti ospedalieri, la maggioranza accusano sintomi molto lievi o inesistenti. Quanto alla variante Delta del virus, essa sarebbe presente in 7 individui.

Al Palasport di San Benedetto proseguono anche oggi i test rapidi per chi volesse sottoporsi al tampone. Nella giornata di sabato, dopo l’appello di sindaco e Area Vasta 5 un centinaio di persone hanno fatto l’esame. Ma i dati sono incerti, perchè altre fonti locali parlano di numeri superiori. Comunque sia il tracciamento di tutti quelli che hanno partecipato alla festa nello chalet della costa, va avanti.

L’ospedale di Ascoli

Due genitori e un ragazzino spagnolo contagiati ad Ascoli

Intanto un piccolo allarme è scattato anche ad Ascoli. Una famiglia di turisti spagnoli composta da genitori e tre figli, era arrivata in zona, prendendo alloggio in un residence di Campolungo. Uno dei figli avrebbe avuto la febbre alta e si sarebbe recato all’ospedale Mazzoni. Qui è stato sottoposto al tampone, risultando positivo. Come positivi sono stati trovati anche madre e padre del ragazzo spagnolo. Le autorità sanitarie hanno fatto scattare le procedure previste per legge.