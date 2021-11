Crescono i positivi nelle scuole di Roccafluvione e classi in quarantena anche a San Benedetto

ASCOLI – È salito a 14 il numero dei bambini positivi al covid nelle scuole di Roccafluvione, piccolo centro a nord ovest di Ascoli. È quanto emerge dai risultati dei tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore dall’Azienda sanitaria locale. Sospese le lezioni anche alla scuola secondaria, oltre che primaria ed una sezione dell’infanzia fino a domani, sabato 6 novembre.

Chiusa anche la scuola secondaria

«ll Sisp ci ha comunicato la messa in quarantena di un elevato numero di bambini che utilizzano lo scuolabus – spiega il Comune di Roccafluvione. A seguito di ciò, d’intesa con il preside, abbiamo deciso di sospendere le lezioni anche alla scuola secondaria fino a sabato poi valuteremo la situazione con dati aggiornati. A coloro che sono stati posti in quarantena oggi fino al 14 novembre – aggiunge l’ente – è stata data la possibilità di anticipare il tampone al giorno 8. Tutti potranno rientrare a scuola esclusivamente dopo un tampone che dia esito negativo».

Il sindaco di Roccafluvione, Francesco Leoni

Consegne a domicilio

Per affrontare la situazione di emergenza, inoltre l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Francesco Leoni si mette «a disposizione di chiunque abbia bisogno di una mano sia in termini di alimentari che di medicinali. Ci si può rivolgere direttamente ai negozianti e ci sarà poi qualcuno del Comune che provvederà alla consegna a domicilio».

Allarme anche sulla costa

I disagi nelle scuole a causa dei tamponi positivi al covid crescono non solo nell’entroterra piceno ma anche sulla costa. Risultano classi in quarantena in cinque istituti di San Benedetto, dalla scuola alberghiero all’Istituto tecnico Capriotti, dal plesso di Ragnola a quello di via Puglia e di Alfortville.

Studenti a casa per alcuni giorni anche in una scuola di Grottammare.