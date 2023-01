ASCOLI – In tutte le Marche, ormai, la pandemia sembra essere un lontano ricordo. I numeri relativi ai contagi da covid, infatti, come avvenuto anche per le scorse settimane, sono assolutamente in diminuzione. Scongiuri a parte, la situazione è in netto miglioramento rispetto a quanto accaduto alla fine del 2022, quando ci fu una recrudescenza del virus. Le istituzioni sanitarie, ovviamente, continuano a predicare la massima attenzione, per evitare un peggioramento del quadro, soprattutto in vista delle imminenti festività di Carnevale, ma è evidente che tutto sia sotto controllo.

I dati

Il monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe, infatti, testimonia che l’incidenza ogni 100mila abitanti è scesa, in pochi giorni, da 86,9 a 50,9. E il dato è destinato, si spera, a calare ancora. È vero che nel Piceno, tra le cinque province marchigiane, si registra l’incidenza più alta, pari a 60, ma è altrettanto vero che rispetto alla settimana precedente, nell’ultimo monitoraggio è stato riscontrato un calo dei contagi legati al coronavirus pari addirittura al 33 per cento. Numeri abbastanza confortanti, dunque, sebbene non si debba mai abbassare la guardia nei confronti del covid. La scorsa settimana, in base al report della Regione Marche, nella provincia ascolana ci sono stati solamente 112 contagi.

La mappa

Per rendersi conto di quanto oramai il virus rappresenti solo un lontano ricordo, per fortuna, basta considerare il fatto che in tutto il territorio comunale di Ascoli, al momento, ci sono solamente 28 persone contagiate dal covid, mentre a San Benedetto il numero dei soggetti attualmente positivi scende a 26. Una percentuale, quindi, pressoché minima, tenendo a mente che poche settimane fa i positivi si contavano a centinaia. In ben undici comuni, quindi un terzo di quelli inclusi nella provincia picena, non c’è nemmeno un positivo. I territori ‘covid free’, nella fattispecie, sono Acquasanta Terme, Appignano del Tronto, Carassai, Castignano, Comunanza, Cossignano, Montalto delle Marche, Montedinove, Montefiore dell’Aso, Montegallo e Palmiano. Se si escludono Ascoli e San Benedetto del Tronto, infine, solo in quattro comuni c’è un numero di persone positive superiore alle quattro unità. Si tratta di Grottammare, dove le persone contagiate sono undici, Castel di Lama e Offida, dove ce ne sono sei in ognuno dei due paesi, e Spinetoli, comune nel quale ci sono al momento cinque persone contagiate dal coronavirus.