Covid, contagi in crescita in tutto il Piceno: tra Ascoli e San Benedetto oltre duemila persone positive. Ospedali in difficoltà

ASCOLI – È vero che gli effetti causati dall’ultima variante del coronavirus non sono gravi come quelli delle varianti precedenti, ma è altrettanto vero che nel Piceno il numero dei contagi è in precipitoso aumento e i due ospedali, quello di Ascoli e quello di San Benedetto, sono in chiara difficoltà. Basti pensare al fatto che nelle Marche, nelle ultime 24 ore, c’è stata una ventina di ricoveri in più rispetto al giorno prima. Nei due ospedali della provincia ascolana, invece, ci sono complessivamente 25 persone ricoverate a causa del covid, in un periodo nel quale era stato ridotto il numero di posti letto dedicati a chi era affetto dal virus, visto che ormai la pandemia sembrava sconfitta.

Gli ospedali

Di conseguenza, sono state create delle stanze covid provvisorie all’interno di altri reparti. A San Benedetto, ad esempio, all’ospedale ‘Madonna del Soccorso’, sono stati allestiti tre posti per pazienti affetti dal covid nel reparto di geriatria, pur di rimediare qualche spazio in più. Per non parlare, poi, del fatto che i due Pronto Soccorso, quello di Ascoli e quello rivierasco, sono sempre più intasati. Inoltre, spesso c’è poco personale perché il coronavirus colpisce anche il personale sanitario che, quindi, deve assentarsi per malattie. E le ferie estive non aiutano, visto che alcuni turni restano, per forza, scoperti. L’Area Vasta 5, dunque, dovrò decidere come procedere e nei prossimi giorni dovrebbe esserci un incontro tra i vertici dell’azienda ospedaliera picena per studiare un piano da adottare per il resto del periodo estivo. Si pensa alla possibilità di riconvertire alcuni reparti, sia ad Ascoli che a San Benedetto, destinandoli così ai malati covid.

I dati

Intanto, per quanto riguarda i dati, i contagi sono appunto in crescita in tutta la provincia picena, con i numeri che sono quasi raddoppiati rispetto a una settimana fa. Nel comune di Ascoli, ad esempio, è stata superata la quota di mille persone positive, raggiungendo addirittura le 1.010 unità nel giro di pochissimi giorni. Il numero è ancora più elevato a San Benedetto, dove i contagiati sono 1.050. Al terzo posto di questa brutta classifica, purtroppo, c’è il comune di Grottammare, con 335 persone al momento positive, seguito da Monteprandone con 294 soggetti affetti dal covid. Non ci sono territori ‘covid free’ e i comuni con il minor numero di contagi sono Palmiano (sei), Carassai (tredici) e Arquata del Tronto (diciassette).