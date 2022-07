ASCOLI – I contagi da coronavirus sono in aumento, ormai, in tutte le Marche. E anche nel Piceno la situazione è in peggioramento. Va detto, ovviamente, che non ci sono casi di particolare gravità e la maggior parte dei contagiati se la cava con un po’ di febbre, tosse e altri sintomi lievi. Ma l’aumento dei positivi, nelle ultime ore, è stato vertiginoso. E questo ha portato tante persone a preoccuparsi, riaccendendo la cosiddetta ‘corsa al vaccino’. Ciò ha portato la direzione dell’Area Vasta 5, però, ad emettere una nota per comunicare che, “a seguito dell’improvviso ed elevato aumento del numero di prenotazioni e dell’afflusso presso i punti vaccinali, anche di persone che non hanno titolo non rientrando nelle categorie indicate dalla circolare ministeriale, rispetto alla ridotta affluenza registrata fino a pochi giorni fa, ha provveduto ad una rimodulazione dell’organizzazione dei punti vaccinali”.

Le prenotazioni

Pertanto, da oggi l’accesso ai punti vaccinali dell’Area Vasta 5 sarà possibile solo previa prenotazione tramite il sito ufficiale regionale. A oggi la quarta dose è raccomandata, purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla prima dose di richiamo, a over 80, fragili, nonchè agli ospiti delle Rsa. Sono due gli hub presenti in tutta la provincia di Ascoli: sotto le cento torri nella ‘Casa della Gioventù’ al Pennile di Sotto e a San Benedetto in un container esterno all’ospedale Madonna del Soccorso. La situazione, dunque, non è delle migliori e, negli ultimi giorni, ci sono stati anche parecchi disagi a causa delle tante persone che si sono presentate nei due centri vaccinali. Una curiosità riguarda il fatto che recentemente sono state somministrate, ad Ascoli, addirittura parecchie prime dosi.