Costruttori edili di Ascoli, Ubaldi confermato alla presidenza: «La Regione approvi la riforma urbanistica»

ASCOLI PICENO – Massimo Ubaldi è stato confermato alla presidenza di Ance (Associazione nazionale costruttori edili) di Ascoli Piceno. Lo ha sancito l’assemblea annuale della sezione locale dei costruttori aderenti a Confindustria. L’assemblea è stata aperta dalla relazione del presidente nella quale è stata esaminata la situazione del settore, illustrata l’attività svolta e tracciate le linee guida del programma per il quadriennio 2021-2025. Tre i punti fondamentali sui quali si concentrerà l’attenzione e il lavoro dell’Ance: la ricostruzione post-sisma, la rigenerazione urbana delle città e l’applicazione del Pnrr.

Rigenerazione urbana tra le priorità

Mentre sull’area del cratere i costruttori restano in attesa delle evoluzioni normative riguardanti i cantieri edili e le attività di controllo, sulle questioni urbanistiche generali essi chiedono un impegno alla Regione Marche: «L’ente regionale – dicono gli imprenditori del settore – deve intraprendere un fondamentale percorso di riforma della legge urbanistica e codificare le norme sulla rigenerazione urbana. Si deve velocizzare l’attuazione di tali programmi affinché il momento sia occasione per raggiungere importanti interessi pubblici ma anche di sviluppo sostenibile dell’edilizia».

Po c’è l’argomento prioritario del Piano di Resilienza e Ripresa, che per i prossimi anni dovrebbe favorire la realizzazione di grandi interventi pubblici.

Uno sportello per i bandi del Pnrr

I costruttori dell’ANCE di Ascoli, proprio per incentivare la partecipazione ai progetti che saranno messi in cantiere, pensa di attivare uno Sportello per le imprese che fornisca consulenza continua e risposte agli associati in tema di partecipazione agli appalti pubblici. Anche con lo scopo di «promuovere un sistema efficiente per l’accesso alle gare in forma associata in considerazione dei consistenti requisiti richiesti per le selezioni».

Insomma un programma impegnativo per gli imprenditori edili, che vedono comunque e finalmente una ripresa generalizzata delle loro attività, sia per l’avvio della ricostruzione post-terremoto che per gli effetti positivi dei superbonus edilizi.

Nominati anche quattro vicepresidenti

Al termine dell’assemblea, l’Ance di Ascoli ha provveduto all’approvazione del bilancio e poi al rinnovo delle cariche dirigenziali e associative. Ad affiancare Massimo Ubaldi ci saranno ben quattro vice presidenti nelle persone di Domenico Caioni, Giampiero Desideri, Davide Luciani e Gianni Travaglini. Tesoriere del gruppo sarà Francesco Gaspari (Restart Srl).