«Tamponi agli asintomatici partendo dalla provincia di Ascoli»: l’annuncio di Ceriscioli alla radio

Il governatore delle Marche è stato intervistato a Radio 24. «Vedere la Lombardia, che a livello nazionale se non europeo rappresenta uno dei sistemi più forti, in difficoltà, ci ha spronato a lavorare velocemente»

ASCOLI PICENO – «Estendere i tamponi anche agli asintomatici? Sì». Lo ha annunciato il presidente della Regione Luca Ceriscioli a 24 Mattino su Radio 24, il programma condotto da Simone Spetia.

Cerisicoli, intervistato questa mattina, 17 marzo, dal collega di Radio 24, ha analizzato la situazione nella nostra regione. «Vedendo ciò che è successo in Lombardia e analizzando la nostra curva siamo sì preoccupati ma ci siamo anche rimboccati le maniche pensando al livello di difficoltà che le strutture sanitarie avrebbero affrontato – ha commentato Ceriscioli che ha spiegato che al momento ci sono 119 posti di terapia intensiva dedicati al Covid-19 nella Regione -. Dieci giorni fa non avrei mai creduto a questa capacità».

«Vedere la Lombardia, che a livello nazionale se non europeo rappresenta uno dei sistemi più forti, in difficoltà, ci ha spronato a lavorare velocemente» ha continuato il presidente che alla domanda del collega sulla possibilità di effettuare i tamponi anche ai casi asintomatici, come ha deciso di fare il Veneto, ha risposto positivamente. «Abbiamo seguito le indicazioni dell’Istituto Nazionale Superiore che diceva di fare tamponi solo ai casi sintomatici fino a ora – ha osservato Ceriscioli -. Siccome il dato emergente è anche quello degli asintomatici è chiaro che i tamponi diventano una strategia importante soprattutto in una regione che vede un alto valore al nord ma ancora numeri bassi al sud dove questa strategia potrebbe avere una maggiore positività di successo».

«Ci stiamo attrezzando per questo con una macchina nella zona di Ascoli Piceno capace di fare 800 tamponi al giorno e che permette un salto di qualità importante – ha concluso il presidente -. Applicheremo così il tampone estensivo (per gli asintomatici, ndr.) e considerato che attualmente vengono eseguiti circa 350 tamponi al giorno questo strumento ci permette di triplicare quasi il lavoro».