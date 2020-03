Coronavirus, chiusura degli uffici per Confartigianato. Via allo smart working

Chiusura degli uffici per Confartigianato Imprese Macerata, Ascoli Piceno e Fermo fino al 3 aprile a causa dell’emergenza Coronavirus; il lavoro continua in modalità smart working.

I dipendenti dell’Associazione sono connessi alla rete aziendale e i numeri telefonici dei vari uffici garantiscono con trasferimenti di chiamata, la continuità, seppur diversa, nel rapporto con le imprese. Nella sede interprovinciale di via Pesaro a Macerata è comunque presente un team di lavoro che, seguendo tutte le norme di sicurezza, monitora la situazione costantemente.

«Una grande ma necessaria novità – ha spiegato il segretario generale Giorgio Menichelli -. La priorità è in questo momento tutelare la salute dei nostri dipendenti, collaboratori, associati, clienti e fornitori. Abbiamo deciso quindi di adottare la modalità smart working per permettere ai nostri colleghi di avere un canale diretto con i nostri associati che necessitano di informazioni e continuare, per quanto possibile, nell’erogazione dei servizi. Cerchiamo di essere positivi, sperando che questa situazione possa risolversi il prima possibile e che grazie al sacrificio di tutti potremo tornare alla normalità e ripartire più forti di prima».

Sul sito di Confartigianato è possibile consultare lo Sportello Anticrisi dedicato all’emergenza Coronavirus, in cui reperire tutte le informazioni, le disposizioni e gli aggiornamenti sull’evolversi della situazione.

Per ogni informazione è possibile contattare il centralino allo 0733 3661, scrivere una mail a info@macerata.confartigianato.it o chiamare le varie sedi territoriali:

MACERATA Via Pesaro, 21 Tel. 0733.3661

ASCOLI PICENO Viale Sinibaldo Vellei, 16/B – Tel. 0736.336940

FERMO Viale Trento, 36 – Tel. 0733.366927

CAMERINO Via Le Mosse – Tel. 0733.366526

CINGOLI Via Del Podestà, 8 – Tel. 0733.366811

CIVITANOVA MARCHE Via Carducci, snc – Tel. 0733.366605

CORRIDONIA Via Alcide de Gasperi, 46/a – Tel. 0733.366876

LORO PICENO Viale della Vittoria, 15 – Tel. 0733.366784

MATELICA Largo Torrione, 13 Tel. 0733.366904

PORTO RECANATI Via degli Orti, 57 Tel. 0733.366772

PORTO SANT’ELPIDIO Via Don Minzoni, 19 Tel.0733.366947

RECANATI Via Ceccaroni – Tel. 0733.366651

SAN BENEDETTO DEL TRONTO Via Bezzecca, 30 – Tel. 0733.366954

SAN GINESIO Via Picena – Tel. 0733.366913

SAN SEVERINO MARCHE Via della Resistenza, 35/B – Tel. 0733.366827

SARNANO Via Santa Rita, 1 – Tel. 0733.366792

TOLENTINO C.da Cisterna Via Ficili – Tel. 0733.366501

TREIA Via G. Paolo I, 5 Chiesanuova – Tel. 0733.366851