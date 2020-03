Coronavirus: chi chiamare per spesa e farmaci a domicilio. I numeri attivati nell’ascolano

ASCOLI PICENO- Restare a casa per evitare la diffusione del Coronavirus. Ormai da martedì 10 marzo è possibile spostarsi solo per motivi di lavoro, salute e necessità, come per fare la spesa. Ecco quindi che in questo momento difficile, i Comuni della Provincia di Ascoli Piceno vogliono stare vicini ai loro cittadini, specialmente gli anziani e le persone più fragili. Grazie all’aiuto dei volontari, hanno infatti attivato servizi di consegna a domicilio di generi alimentari e medicinali. Di seguito i numeri di telefono da contattare.

Ad Ascoli Piceno dalle 8 alle 18 è attivo il numero 0736244675 mentre dalle 18 alle 24 lo 0736244674. A rispondere sono i volontari della Protezione Civile che, su richiesta, portano la spesa agli anziani a domicilio e forniscono informazioni sulle farmacie che consegnano i medicinali a casa. Inoltre, il sindaco Marco Fioravanti ha attivato una linea diretta con i cittadini su Facebook ed ha comunicato lo spostamento del pagamento della Tari di un mese.

L’ Amministrazione Comunale di Arquata del Tronto, in accordo con la locale sezione della Croce Verde, ha attivato il servizio di fornitura di farmaci e viveri per i soggetti più a rischio, ovvero ultra sessantenni, immunodepressi e soggetti con patologie gravi. Il numero da contattare è: 0736 802459 e prenotare ciò di cui avete bisogno.

Per la consegna di spesa e farmaci a domicilio, il Comune di Grottammare invita coloro che hanno difficoltà motorie e sono privi di rete familiare e assistenziale a contattare il numero 334.6409787 per informazioni sugli orari e modalità del servizio. Il servizio è gratuito e attivo dal lunedì al venerdì (dalle 07.30 alle 14.00) ed è fornito dalla Farmacia comunale in collaborazione con i Servizi Sociali. Per ricevere la spesa a domicilio è possibile contattare i numeri di telefono dei negozi di generi alimentari.

A Comunanza la Croce Rossa Italiana, comitato dei Sibillini, ha messo a disposizione il numero 3351994280 per consegnare spesa e farmaci a domicilio a anziani soli e alle persone più fragili.

L’amministrazione comunale di Cupra Marittima, in collaborazione con il gruppo comunale di Protezione Civile, ha attivato un servizio di consegna a domicilio di generi alimentari, medicinali e di prima necessità. Il servizio è rivolto a tutte quelle persone con disabilità, difficoltà motorie o con difficoltà a recarsi presso un esercizio commerciale in quanto privo di aiuti parentali, o comunque a cui è sconsigliato di uscire di casa. Chiunque avesse necessità potrà chiamare il numero dedicato 334/6927536 attivo dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 19,00.

A Montemonaco i volontari della Croce Rossa Italiana, garantiscono il Servizio legato al Progetto “Pronto Farmaco/Spesa”. Tutti i cittadini che hanno la necessità, con una semplice telefonata possono fare richiesta di consegna a domicilio di farmaci o beni di prima necessità. Il servizio è gratuito sarà attivo al numero 335 1994280 a disposizione degli utenti dalle 9.00 alle 18.00. È sufficiente comunicare nome, cognome e indirizzo oltre alla richiesta; il volontario effettuerà la spesa e consegnerà lo scontrino all’utente che renderà il contante

Il Comune di Offida, per supportare le persone anziane prive di una rete famigliare propria e che non vogliono e non possono uscire dalla propria abitazione, ha attivato i seguenti servizi: consegna a domicilio dei medicinali; consegna a domicilio della spesa alimentare; consegna a domicilio dei pasti. La consegna è gratuita e verrà effettuata dal personale comunale dotato di tesserino di riconoscimento. Per usufruire del servizio chiamare i numeri: 0736888707-888708- 888703, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30; il martedì e giovedì dalle 15.30 alle 18.

L’amministrazione comunale di Spinetoli, in collaborazione con il nucleo volontariato e il Gruppo Comunale di Protezione Civile ANC Spinetoli, ha attivato un servizio di consegna a domicilio di generi alimentari, medicinali e di prima necessità rivolto a tutti i soggetti in difficoltà che non possono recarsi presso un esercizio commerciale o uscire di casa.

Chiunque avesse necessità potrà chiamare i supermercati e la farmacia comunale e prenotare la consegna dalle ore 9.00 alle ore 10.00 e dalle ore 16.00 alle ore 17.00. Per info: 340/3199619 (Andrea Tassoni).

Il Comune di Catsel di Lama per venire incontro alle nuove esigenze delle fasce più deboli (anziani over 65, famiglie con disabili o malati cronici) ha attivato il servizio di consegna a domicilio della spesa. Il servizio funziona in questa maniera: chiamare l’esercente di fiducia entro le 9.30 e ordinare la merce al telefono. Dalle 11.30 in poi sarà il bus navetta a portarla a casa ritirando i soldi per il pagamento della spesa. Stessa cosa per i medicinali. Contestualmente, per limitare le possibilità di contagio, il bus navetta sarà a chiamata e potrà trasportare al massimo 2 persone per volta. Per necessità di mobilità indifferibili ed urgenti chiamate il 3400023161.