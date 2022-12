Una copia della Costituzione donata ai 18enni ascolani: festa al teatro Ventidio Basso

Il sindaco Fioravanti: «Un momento civico molto importante per chi, un giorno, avrà in mano la nostra comunità»

ASCOLI – Una copia della Costituzione della Repubblica Italiana, questa mattina, è stata donata a tutti i ragazzi ascolani che hanno compiuto, o compiranno, i 18 anni in questo 2022 che volge ormai a termine. Un bel momento, quello promosso dall’amministrazione comunale, andato in scena nella straordinaria cornice rappresentata dal teatro Ventidio Basso. Presente alla cerimonia, ovviamente, il sindaco Marco Fioravanti. Insieme a lui hanno partecipato anche il vescovo Gianpiero Palmieri e l’avvocato Annagrazia Di Nicola.

L’obiettivo

Quest’ultima, in particolare, ha ribadito ai ragazzi l’importanza delle norme contenute all’interno della Carta costituzionale. Non sono mancati neanche alcuni momenti di dibattito e di confronto, con gli stessi studenti che hanno posto domande e ricevuto risposte in merito ad alcuni concetti contenuti nella stessa Costituzione. «Abbiamo dato un importante messaggio per i più giovani – ha commentato il sindaco Marco Fioravanti -. È stato un appuntamento civico fondamentale per sensibilizzare coloro che saranno protagonisti del futuro della nostra comunità. La maggiore età è una tappa importante del cammino di ogni ragazzo. Mi auguro che la lettura della Costituzione possa rappresentare un faro luminoso lungo il percorso di vita di ognuno».