Controlli della Polizia nel Piceno, denunciati tre conducenti

Altre tre denunce - una per trading on line, una per frode ed una per truffa informatica - recepite dalla Sezione Operativa di Sicurezza Cibernetica

ASCOLI PICENO – Il consueto impegno delle donne e degli uomini della Polizia di Stato profuso sul territorio ascolano nella settimana scorsa ha permesso, grazie anche al prezioso contributo del Reparto Prevenzione Crimine di Pescara, di impiegare 105 pattuglie le quali hanno sottoposto a controllo 961 persone e eseguiti accertamenti di rito su 524 autovetture.

In particolare l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha impiegato 28 equipaggi che unitamente al personale del Reparto Prevenzione Crimine hanno controllato 142 veicoli e 371 persone, redatto 2 contravvenzioni al Codice della Strada e proceduto al controllo di 21 soggetti per i quali sono state emesse misure alternative alla detenzione carceraria. Nelle località costiere il Commissariato della Pubblica Sicurezza di San Benedetto del Tronto ha impiegato 28 equipaggi di pronto intervento. Nei 24 posti di controllo effettuati sono stati identificate 352 persone e controllati 204 veicoli. Dall’ attività di polizia giudiziaria effettuata da personale del predetto Commissariato sono scaturiti due provvedimenti: uno di divieto di accesso ad aree urbane ed il secondo di partecipazione a manifestazioni sportive.

La Sezione Polizia Stradale di Ascoli Piceno ha effettuato 16 soccorsi stradali e 18 posti di controllo con l’identificazione di 185 persone ed il controllo di 178 veicoli. Nelle notti tra il 27, il 28 e il 29 ottobre in occasione della attività messa in campo contro il fenomeno della guida in condizioni psico-fisiche alterate ha proceduto al ritiro di 6 documenti di circolazione, di cui 3 patenti di guida, denunciando altrettanti conducenti alla competente autorità giudiziaria nonché al sequestro di 3 veicoli perché sorpresi a circolare senza la prevista copertura assicurativa. In totale sono stati elevati 215 verbali di contravvenzioni al Codice della Strada di cui 122 per violazione dei limiti di velocita.

Il Posto di Polizia Ferroviaria di San Benedetto Tronto, nell’ambito dell’attività di prevenzione finalizzata ad incrementare i livelli di sicurezza ordinaria e i dispositivi di controllo programmati nella settimana passata, ha impiegato 16 pattuglie che hanno identificato complessivamente 238 persone, di cui 32 cittadini extracomunitari. Nell’ambito dell’operazione “ORO ROSSO“ gli operatori della PolFer hanno effettuato, oltre i servizi di vigilanza presso gli scali ferroviari, una mirata attività di controllo ai rottami presenti lungo la linea ferroviaria volti a contrastare il noto fenomeno del furto di rame.

La Sezione Operativa di Sicurezza Cibernetica ha recepito 3 denunce per altrettante condotte illecite inerenti le proprie competenze. Nello specifico una per trading on line, una per frode ed una per truffa informatica. La conclusione di un’indagine per truffa informatica ha permesso il deferimento in stato di libertà di una persona.

Anche quest’anno, nonostante i numerosi impegni istituzionali, non è mancato il momento della memoria. Il Questore della Provincia di Ascoli Piceno il 2 novembre ha deposto una corona di fiori sulla lapide commemorativa del colleghi caduti nell’adempimento del servizio. Così come non è mancata la presenza della Polizia di Stato alla festa in onore delle Forze Armate tenutasi il 4 novembre, come di consueto, ai piedi del monumento ai caduti