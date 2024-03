Controlli nel Fermano, 6 le persone denunciate per guida in stato di ebbrezza

FERMO – L’Arma dei carabinieri di Fermo, nell’ambito delle sue attività di prevenzione e sicurezza stradale, ha recentemente portato a termine una serie di servizi preventivi che hanno evidenziato l’importanza del rispetto delle norme del Codice della Strada, in particolare riguardo alla guida in stato di ebbrezza. A Montegiorgio, è stata denunciata una giovane di 25 anni, di origine albanese e neo patentata, coinvolta in un incidente stradale a Servigliano e risultata positiva all’accertamento alcolemico. La patente di guida le è stata ritirata e l’autorità giudiziaria informata.

A Porto Sant’Elpidio, un’operazione ha visto coinvolta una donna di 37 anni, pregiudicata, sorpresa alla guida della propria auto nonostante fosse stata precedentemente sequestrata per mancanza di copertura assicurativa. Il veicolo è stato nuovamente sequestrato e l’autorità giudiziaria informata per i provvedimenti di competenza. Ulteriori interventi hanno portato alla denuncia di quattro persone per guida in stato di ebbrezza nei comuni di Torre San Patrizio e Magliano di Tenna, oltre a Montegranaro, dove un 42enne è stato trovato in stato semi comatoso alla guida di un’auto, con un tasso alcolemico di 2,06 g/l.

Recentemente poi, sempre a Montegiorgio, i carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di sottoposizione alla detenzione domiciliare nei confronti di un 37enne del luogo, su disposizione dell’Ufficio Esecuzioni della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata. L’arresto è stato effettuato in seguito a una sentenza per guida sotto l’influenza dell’alcool con conseguente sinistro stradale avvenuto a Civitanova Marche il 9 maggio 2018. L’individuo è stato condotto presso la propria abitazione per scontare la pena residua di un mese di arresto.

Questi servizi rientrano in un più ampio programma di controllo del territorio volto a garantire la sicurezza stradale e il rispetto delle norme, con un focus particolare sulla prevenzione della guida sotto l’influenza di alcol e sostanze stupefacenti. L’Arma dei Carabinieri ribadisce l’importanza di non mettersi alla guida in stato di ebbrezza e di rispettare il Codice della Strada per la sicurezza di tutti. Il Comando dei Carabinieri di Fermo proseguirà con analoghi servizi di controllo, al fine di prevenire ulteriori incidenti e garantire la sicurezza. La collaborazione dei cittadini è fondamentale e si invita pertanto a rispettare le normative vigenti, per la propria sicurezza e quella degli altri utenti della strada. Le pattuglie dei Carabinieri sono impegnate quotidianamente nella tutela della legalità e nella prevenzione di comportamenti pericolosi, attraverso un costante e capillare controllo del territorio, va sottolineata l’importanza di un impegno condiviso nella prevenzione della guida in stato di ebbrezza e nell’aderenza alle regole per la tutela di tutti gli utenti della strada.