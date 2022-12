Contributi per il pagamento delle bollette, il Comune di Ascoli al fianco delle famiglie

L'assessorato ai Servizi sociali, invece, sta organizzando momenti di convivialità, in vista del Natale, per le persone sole o emarginate

ASCOLI – Una bella notizia, in vista del Natale, arriva per tanti ascolani. Nella città delle cento torri, infatti, tante sono le famiglie che stanno attraversando un momento di difficoltà a causa dell’aumento delle bollette riferite alle utenze domestiche. E, anche in occasione delle imminenti festività, il Comune ha deciso di aiutarle.

L’iniziativa

È stata infatti ampliata la platea dei beneficiari dei contributi per il pagamento delle utenze. Dopo aver accolto 679 domande nel precedente bando, per un totale di 139.400 euro, dedicati a quanti hanno un Isee fino ai 10.000 euro, adesso ci sarà la possibilità di accedere al contributo anche per coloro che hanno un Isee dai 10.001 fino ai 14.000 euro, oltre che per chi ha un Isee fino ai 10.000 euro e non ha partecipato al precedente bando. «In un periodo storico molto delicato come quello che stiamo attraversando – conferma il sindaco Marco Fioravanti -, si tratta di un’ulteriore misura per sostenere anche la fascia ‘media’ della nostra comunità e aiutare quanti più cittadini e famiglie a trascorrere un sereno Natale».

L’altro progetto

«In vista delle festività – prosegue l’assessore comunale ai servizi sociali Massimiliano Brugni -, stiamo studiando altre iniziative per provare a dare una mano agli ascolani in difficoltà. Proveremo anche a organizzare dei momenti di convivialità per consentire alle persone sole di trascorrere un po’ di tempo in compagnia. Il tutto, ovviamente, in collaborazione con il polo dell’accoglienza e della solidarietà, con la Caritas e con le altre associazioni cittadine. Anche sul fronte affitti, infine, ci stiamo adoperando. A breve partirà il progetto ‘Prins’, per il quale abbiamo intercettato delle risorse allo scopo di realizzare interventi di pronto intervento sociale a favore delle persone in condizioni di povertà estrema o marginalità».