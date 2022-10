ASCOLI – Un budget da 170mila euro per andare incontro alle esigenze delle famiglie del territorio che si trovano, purtroppo, in condizioni di difficoltà. È quanto messo da parte, nell’ultima riunione di giunta, dall’amministrazione comunale di Ascoli, guidata dal sindaco Marco Fioravanti, attraverso un’apposita variazione di bilancio. D’altronde, sia la crisi del lavoro che l’aumento delle bollette stanno provocando tanti disagi a molte famiglie, alcune delle quali fanno davvero fatica ad arrivare alla fine del mese.

I dettagli

«Da mesi, insieme all’assessore ai servizi sociali Massimiliano Brugni, stavamo lavorando per reperire maggiori risorse e dare, così, un aiuto concreto a tutte quelle famiglie ascolane che si trovano in una situazione difficile, per tanti motivi – spiega proprio il sindaco Marco Fioravanti -. Dopo il consiglio comunale in programma per la giornata di giovedì, il 20 ottobre, pubblicheremo un apposito avviso per chi desidera presentare la richiesta di contributo. Il bando sarà così strutturato. Per chi ha un reddito Isee fino ai cinquemila euro daremo 150 euro ai nuclei familiari composti da una sola persona, 200 euro alle famiglie formate da due persone, 250 euro per i nuclei con tre persone e 300 euro per le famiglie che hanno almeno quattro persone. Per i redditi Isee che vanno dai cinquemila ai diecimila euro, invece, daremo 100 euro alle famiglie composte da una sola persona, 150 euro per i nuclei familiari con due persone, 200 euro per le famiglie di tre persone e 250 euro per le famiglie di almeno quattro persone. Si tratta, dunque, di un’iniziativa importante – conclude il primo cittadino di Ascoli – che ci consentirà di offrire un aiuto concreto a tutti coloro che, purtroppo, stanno vivendo un periodo di difficoltà. Ancora una volta la nostra amministrazione comunale dimostra grande vicinanza nei confronti dei più deboli».