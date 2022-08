Contrasto all’illegalità nel Piceno, raffica di controlli da parte della Finanza

ASCOLI – Il contrasto ai fenomeni illegali di matrice economico-finanziaria ed ai traffici illeciti, nelle zone caratterizzate da maggiore affluenza turistica. E, in particolare, del tratto rivierasco di San Benedetto del Tronto, Grottammare e Cupra Marittima nonché del centro storico di Ascoli. È l’attività portata avanti, in queste settimane, dai finanzieri del comando provinciale ascolano. L’attività promossa dalle fiamme gialle picene, d’altronde, si colloca proprio nell’ambito della missione istituzionale di lotta all’abusivismo commerciale, allo svolgimento di attività in ‘nero’, alle truffe ai danni dei consumatori e alla detenzione o spaccio di sostanze stupefacenti.

Le attività

Nello specifico, gli agenti hanno intensificato la loro azione di controllo nell’ambito dell’emissione di corrispettivi telematici (scontrini e ricevute fiscali), della produzione e vendita di prodotti recanti marchi contraffatti o non conformi rispetto agli standard di sicurezza e della disciplina che regola la circolazione dei beni viaggianti. Oltre 500 sono stati i controlli in materia di scontrini, ricevute e stradali (beni viaggianti, accise e codice della strada) e centinaia gli articoli sequestrati prevalentemente per carenza dei requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea. I numerosi posti di controllo, pianificati privilegiando i principali snodi stradali, hanno interessato oltre 1.000 persone e circa 700 autovetture, elevando, nell’occasione, diverse sanzioni per violazione al codice della strada anche con ritiro della patente di guida.

Sempre in tale ambito, sono 30 le persone segnalate alla locale prefettura per utilizzo o possesso di sostanze stupefacenti, individuate anche grazie al prezioso ausilio di unità cinofile e sottoposte a sequestro.

Non meno intenso è stato l’impegno profuso nello svolgimento di servizi in materia economico-finanziaria, che hanno reso possibile l’esecuzione di molteplici accessi presso esercizi commerciali, attivi nel settore della ristorazione e dell’intrattenimento, operanti sul lungomare sambenedettese. In tale ambito, sono stati avviati controlli, attualmente in corso di approfondimento, circa il rispetto della normativa fiscale e di quella connessa all’assunzione del personale dipendente, ai fini del corretto inquadramento contributivo, previdenziale ed assistenziale dello stesso.