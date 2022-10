Contagi in crescita nel Piceno: in aumento anche le vaccinazioni. Ma per ricevere le dosi occorre prenotare

ASCOLI – Come prevedibile, con la riapertura delle scuole e la fine dell’estate, stanno di nuovo aumentando i casi di coronavirus. Anche nel Piceno, infatti, i contagi sono in crescita, anche se negli ospedali il numero delle persone ricoverate è quasi irrisorio e la situazione è assolutamente sotto controllo. Con la risalita della curva epidemica, dunque, è cresciuto anche il numero di coloro che decidono di ricevere le ulteriori dosi di vaccino. Qualcuno si era fermato alla seconda, visto che ormai non è più obbligatorio il green pass, altri alla terza. Ci sono ancora persone, invece, che non sono affatto vaccinate e che ne stanno approfittando per ricevere addirittura la prima dose.

I dati

Nel Piceno, nell’arco di una settimana, il numero delle inoculazioni effettuato nei punti vaccinali di Ascoli e San Benedetto è più che raddoppiato. Nulla a che vedere con le code registrate alla fine dello scorso anno, ma sarebbero stati anche di più se molti cittadini non fossero stati rimandati a casa creando inevitabilmente qualche malumore. Da pochi giorni, però, per poter ricevere la propria dose, è indispensabile prenotarsi, tramite internet oppure chiamando il numero verde, sulla piattaforma della Regione Marche anche per consentire al sistema sanitario regionale di organizzare il servizio di vaccinazione nel migliore dei modi predisponendo il personale necessario in base al numero di richieste giornaliere pervenute. Ad Ascoli, il centro vaccinale di Pennile di Sotto è aperto il martedì e giovedì dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 mentre, con gli stessi orari ma il mercoledì ed il venerdì sarà possibile vaccinarsi a San Benedetto nei locali di via Vittorio Veneto.

Il medico

«La situazione legata alle vaccinazioni covid fa registrare un significativo aumento della richiesta da parte della cittadinanza – conferma la dottoressa Alessandra Ricciardi, dell’Area Vasta 5 -. Nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di quarte dosi. C’è sempre qualcuno che decide di ricevere la prima dose, ma si tratta comunque di casi piuttosto sporadici. Per quest’ultimo caso, infatti, abbiamo una o due persone al giorno. Considerato questo incremento del numero di persone che decidono di ricevere il vaccino, è stato predisposto il sistema di prenotazione sul portale della Regione Marche. Fino a qualche giorno fa era consentito a tutti vaccinarsi, perché c’erano poche richieste e riuscivamo a sopperire alle varie necessità. Ora, visto che c’è stato l’aumento di afflusso ai centri vaccinali del Piceno – conclude la dottoressa -, invitiamo tutti coloro che desiderano ricevere il siero a prenotarsi».