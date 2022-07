Contagi ancora in crescita nel Piceno. Il dottor Angelini: «Il covid non è scomparso, restate prudenti»

ASCOLI – Le estati 2020 e 2021 erano state caratterizzate da un quasi totale assenza di contagi. Il covid sembrava poco minaccioso e i casi positivi si contavano quasi sulle dita di una mano. Nel Piceno, invece, in linea con quanto accade nel resto d’Italia, la situazione sembra essere assolutamente riesplosa. I contagi, purtroppo, sono in aumento e negli ospedali cresce il numero dei ricoveri. Va detto che non ci sono casi particolarmente gravi. Al contempo, però, va tenuto in considerazione il fatto che la pandemia non è affatto terminata, nonostante l’eliminazione di tutte le restrizioni e il clima di normalità che si è tornati a rivivere.

Le parole del medico

A fare il punto della situazione, per l’Area Vasta 5, è il dottor Claudio Angelini, direttore del Sisp, il servizio di igiene e sanità pubblica. «Questa nuova ondata ha assunto caratteristiche profondamente diverse rispetto all’anno scorso – spiega Angelini -. Ci aspettavamo un’estate più tranquilla, mentre i casi stanno progressivamente aumentando. Però la struttura ospedaliera regge e, per fortuna, la situazione è sotto controllo. Nel Piceno abbiamo qualche centinaio di persone attualmente positive, ma i numeri sono continuamente oscillanti ed è difficile avere una mappatura ben precisa. Con la possibilità di fare tamponi self service, molti cittadini se lo fanno da soli e in molti casi l’esito positivo non viene registrato in quanto ciò comporterebbe l’isolamento domiciliare. Questa variante, Omicron 5, è comunque molto contagiosa – prosegue il dottore dell’Area Vasta 5 -. Un caso positivo, infatti, sarebbe in grado di infettare altre 18 persone. La vaccinazione, purtroppo, non dà un’immunizzazione duratura ma l’efficacia del vaccino nel prevenire forme gravi di covid ha dato i suoi effetti. E lo stiamo verificando, perché nella nostra realtà ad oggi la mappa dei ricoveri è sotto controllo. Comunque invito tutti a mantenere un atteggiamento prudente, perché il virus è tutt’altro che scomparso».

I numeri

I ricoverati covid, in tutte le Marche, sono 221: di questi, 8 in terapia intensiva. Venti i ricoveri nei reparti semi intensivi, 160 nelle aree non intensive e 33 nei pronto soccorso. Ieri, 12 luglio, oltre 4mila i nuovi positivi registrati in tutta la regione.

Per la provincia di Ascoli Piceno, nelle ultime 24 ore, ci sono stati 507 nuovi casi positivi.