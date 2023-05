Concerto in omaggio a Morricone, Ascoli lancia un messaggio di pace per l’Ucraina

La serata andrà in scena sabato pomeriggio, grazie al contributo di quattro compositori. Intanto, tutto esaurito per il Memorial Troiani

ASCOLI – La stagione estiva, ad Ascoli, si apre nel segno della cultura. È stato presentato questa mattina, infatti, il ‘Concerto per la pace’, un omaggio a Ennio Morricone in programma sabato 13 maggio alle ore 18 all’auditorium Emidio Neroni. Hanno partecipato alla conferenza stampa il sindaco Marco Fioravanti, il vicesindaco Giovanni Silvestri, l’assessore agli eventi Monia Vallesi e la compositrice Ada Gentile. Si tratta di uno degli appuntamenti più attesi di questo periodo.

Il programma

Quattro compositori (Albino Taggeo, Stefano Cucci, Lamberto Lugli e la stessa Ada Gentile) hanno scritto per l’occasione dei brani che verranno eseguiti insieme ad altre composizioni del grande Morricone, morto nel 2020. I vari brani avranno un unico filo conduttore, ovvero la pace, visto che il concerto sarà completamente dedicato all’Ucraina. L’evento, che sicuramente riscuoterà un grande successo, è organizzato dal circolo ‘Culturalmente Insieme’ in sinergia con l’Ensemble Pentarte, diretta dal maestro Stefano Cucci. L’ensemble si è costituita nel 1992 con musicisti di alto profilo impegnati nella diffusione della musica contemporanea. Negli ultimi venti anni ha svolto un’intensa attività concertistica partecipando a vari festival ed esibendosi in luoghi prestigiosi come l’accademia nazionale di Santa Cecilia, il teatro Bellini di Palermo, il Palazzo Ducale di Genova, il teatro Duni di Matera e il conservatorio Verdi di Milano. Al concerto di sabato è prevista anche la partecipazione del professore Stefano Papetti, che chiederà ai quattro compositori di illustrare i loro pezzi in modo da facilitarne l’ascolto. Il concerto verrà presentato da Francesca Filauri, presidente del circolo ‘Culturalmente Insieme’. L’ingresso, ovviamente, è gratuito.

L’obiettivo

«Quello di sabato sarà un appuntamento assolutamente da non perdere – ha spiegato, entusiasta, il sindaco Marco Fioravanti -. Da Ascoli, attraverso la magia della musica e le note scritte da questi straordinari compositori, lanceremo un messaggio di pace a tutto il mondo. Sarà una serata davvero emozionante e ringrazio tutti coloro che si sono prodigati per organizzarla». «Ascoli è pronta a vivere una stagione estiva entusiasmante – ha proseguito l’assessore agli eventi Monia Vallesi -, attraverso numerosi appuntamenti di elevato spessore culturale». A tal proposito, un altro evento molto atteso ha già fatto registrare il tutto esaurito. Si tratta del Memorial Troiani organizzato dall’Ail per il 9 giugno a piazza del Popolo. In meno di una settimana, infatti, sono stati venduti tutti i biglietti per la serata che vedrà salire sul palco Dardust, Lazza, Noemi e un ospite a sorpresa. La 24esima edizione dello show a scopo benefico organizzato dalla sezione ascolana dell’Ail (Associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma), con Dario ‘Dardust’ Faini direttore artistico, sarà caratterizzata da live indimenticabili accompagnati da pianoforte e quintetto d’archi.