Dal concerto di Ghali alla nazionale di calcio, ad Ascoli cinque mesi ricchi di eventi: il cartellone della stagione estiva

ASCOLI – Quasi un centinaio di appuntamenti. L’estate ascolana si appresta a entrare nel vivo, con un cartellone di eventi decisamente da leccarsi i baffi. Da giugno a ottobre: cinque mesi caratterizzati da tantissimi momenti di festa, concerti, spazi riservati ai bambini, convegni, rievocazioni e mostre. Il programma completo è stato presentato questa mattina, in Comune, ad Ascoli, dal sindaco Marco Fioravanti e dall’assessore Monia Vallesi. Un tandem che, in queste settimane, ha lavorato in sinergia per allestire un cartellone degno di una città come quella picena, che ambisce a richiamare migliaia di turisti in occasione del periodo estivo. «Ci saranno così tanti eventi che, dobbiamo ammetterlo, probabilmente un programma del genere non c’è mai stato nel nostro territorio – ha spiegato, con grande entusiasmo, lo stesso primo cittadino -. Abbiamo investito molte risorse sul cartellone estivo, consapevoli del fatto che tanti turisti sceglieranno Ascoli e dobbiamo farci trovare preparati, ampliando l’offerta culturale e aggregativa prevista nella nostra città». «Ci saranno iniziative dedicate ai bambini, altre agli adulti e altre ancora a tutte le famiglie – ha proseguito l’assessore Vallesi -. Insomma, ci saranno momenti particolari per tutte le fasce d’età».

Gli eventi culturali

A cominciare dagli eventi legati alla cultura: il 9 luglio e il 7 agosto, ad esempio, ci sarà la Quintana. Dal 30 giugno al 4 luglio, invece, al teatro Ventidio Basso si svolgerà l’edizione 2022 de ‘La Milanesiana’, con tanti ospiti di prestigio come, fra gli altri, Carlo Verdone. Il 26 luglio, al teatro romano, andrà in scena lo spettacolo di Massimo Popolizio intitolato ‘La caduta di Troia’, mentre il 20 agosto tornerà la kermesse ‘I suoni dell’anima’. Dal 6 agosto, poi, alla galleria d’arte contemporanea verrà allestita la mostra ‘Creazioni invisibili’, senza dimenticare ‘Mia moglie Penelope ovvero lo spettacolo che Lucrezia Lante Della Rovere e Pino Quartullo porteranno in scena il primo agosto al teatro romano.

Musica e sport

Per quanto riguarda la musica dal vivo, il 10 luglio ci sarà lo show del cantautore ascolano Stefano Tisi in piazza del Popolo, per celebrare i suoi vent’anni di carriera. Dall’11 al 13 agosto, invece, a esibirsi nel salotto cittadino saranno tre grandi artisti: rispettivamente Ghali, Ariete e Brunori Sas. Il 10 agosto si rinnoverà anche la tradizionale ‘Notte Bianca’. Non mancheranno neanche gli eventi sportivi. A partire, ad esempio, dalla partita della nazionale di calcio under 21, che il 14 giugno sfiderà l’Irlanda al Del Duca. Dal 24 al 26 giugno, invece, romberanno i motori per la nuova edizione della ‘Coppa Teodori’, il celebre slalom automobilistico. Insomma, decine e decine di eventi che consentiranno, sicuramente, all’estate 2022 di essere quella della ripartenza dopo due anni, difficili, caratterizzati dalla pandemia.