Concerti, spettacoli e folklore per l’Artistic Picenum di Grottammare

ASCOLI- Svelate alcune novità estive della poliedrica associazione culturale Artistic Picenum di Grottammare. Dal folklore musicale al concerto pianistico, dalle interviste talk dedicate ai protagonisti culturali piceni fino allo show varietà ferragostano: sono tutti gli eventi e le iniziative programmate per il periodo in corso.

Venerdi 30 Luglio l’Artistic Picenum farà tappa a Cossignano, per intervistare e scoprire le curiosità del gruppo “Li Matti de Montecò”, che sveleranno il loro ultimo lavoro biografico e scenico dal titolo “Un Salto nel Folklore”: un must della marchigianità, tra canti, danze e stornelli, ispirati dalle nostre tradizioni.

Concerto pianistico con giovani talenti

Lunedi 9 Agosto poi sarà la volta del concerto pianistico di qualità, a cura del giovane talento Davide Massacci; il musicista, brillante allievo all’Accademia Rossini di Pesaro, si esibirà presso la chiesa San Pio V di Grottammare, omaggiando nel suo vasto repertorio i migliori compositori mondiali.

Piero Massimo Macchini tra i protagonisti

Gran finale il 14 agosto con lo show varietà “Buona La Prima”, in scena nello splendido scenario dell’Arena Sisto V, dove interverranno lo stand up Piero Massimo Macchini ed il duo musicale dei Jalisse, in tournée nazionale con il loro recente album “Voglio Emozionarmi Ancora”.

Il corto “Anna” in fase di post produzione

Nel frattempo, continua intanto da parte dell’Artistic Picenum il lavoro post produzione del corto “Anna”, opera del regista romano Vincenzo Palazzo, interamente ambientato nella città di Grottammare. L’opera cinematografica ha visto la partecipazione dell’ attrice Daria Morelli e del fumettista Angelo Maria Ricci e da settembre, in occasione della giornata mondiale sull’Alzheimer, ne inizierà la promozione in tutto il territorio nazionale in favore delle maggiori kermesse di settore.

«Vorrei esprimere un profondo ringraziamento a tutto lo staff associativo – afferma il presidente del polo multiculturale Giuseppe Cameli. Per me è motivo di profondo orgoglio essere alla guida di una nuova realtà del terzo settore, che guarda con ottimismo e dinamismo all’ideazione nei prossimi mesi, nonostante il periodo incerto ed in evoluzione che stiamo attraversando. Nel nostro motto iniziale abbiamo preso umilmente in prestito un famoso aforisma di inizio novecento di Walt Disney; io aggiungerei che dobbiamo «divertirci, facendo divertire i nostri followers», perché è lecito sognare ma mai perdere il gusto di intercettare il nuovo gradimento del pubblico, nostra vera ed unica gratificazione».