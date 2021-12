Ascoli, il Comune cambia il regolamento delle ZTL per favorire il lavoro dei riders

ASCOLI PICENO – Il Comune di Ascoli ha modificato il regolamento di accesso alle zone a traffico limitato per rispondere alle esigenze delle attività commerciali e in particolare dei servizi di facchinaggio.

La delibera sperimentale è valida per il 2022 e mira a facilitare il lavoro dei riders e di tutti quegli addetti del trasporto che ogni giorno e con vari veicoli devono svolgere un servizio essenziale per la città. Il provvedimento della Giunta Fioravanti è anche stato adottato a causa dell’aumento della domanda di consegne a domicilio, conseguente alle restrizioni per il covid e ai timori dei residenti per possibili contagi nei luoghi pubblici.

Per il sindaco di Ascoli la modifica del regolamento per l’accesso nelle aree urbane in ZTL accresce anche la sicurezza dei riders nell”attuazione del loro compito, evitando situazioni di pericolo in spazi di sosta soprattutto del centro storico cittadino.