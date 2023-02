Il Comune di Ascoli aiuta le famiglie a pagare le bollette: stanziati oltre 270mila euro

ASCOLI – L’emergenza legata al repentino aumento delle bollette, purtroppo, non dà tregua e continua a tenere in ansia decine e decine di famiglie anche nel Piceno. Sempre più persone, infatti, fanno fatica ad arrivare alla fine del mese a causa della crisi occupazionale, che ormai da oltre un decennio avvolge il territorio, e di conseguenza anche dell’aumento del costo dei servizi essenziali, dalla luce all’acqua, passando per il gas.

L’iniziativa

Il Comune di Ascoli, come preannunciato nei giorni scorsi, ha dunque deciso di dare una mano a chi è in difficoltà. In particolare, sono stati destinati fondi pari addirittura a 277mila euro per sostenere cittadini e famiglie ascolane nel pagamento delle utenze. Ad illustrare tale iniziativa è direttamente il sindaco Marco Fioravanti: «Dopo aver erogato 200.290 euro a un totale di 1.033 beneficiari con reddito Isee fino a 14.000 euro, arriva adesso un nuovo bando rivolto a coloro che possiedono un Isee fino a 20.000 euro – conferma il primo cittadino -. Si tratta, questo, di un ulteriore aiuto che permetterà di ampliare la platea dei beneficiari anche alla fascia media della nostra popolazione. Noi ci siamo, sempre, al fianco della popolazione». Un contributo concreto, quindi, quello destinato alle famiglie ascolane. Che si aggiunge alle tante altre misure che erano state già predisposte dall’amministrazione comunale guidata da Fioravanti nel corso dei mesi passati.