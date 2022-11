Colpo alla Bcc di Stella di Monsampolo, ritrovata la cassaforte ad Acquaviva Picena

ACQUAVIVA PICENA – E’ stata ritrovata da un agricoltore della zona, in un terreno agricolo in località Forola, la cassaforte che era stata asportata dalla filiale della BCC Picena di Stella di Monsampolo. Il colpo è stato messo a segno la scorsa settimana, nella notte del 27 ottobre per mano di una banda specializzata.

Il ritrovamento

L’uomo, che nel pomeriggio di ieri stava lavorando nella zona, notando in lontananza un contenitore metallico molto voluminoso ha subito allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri impegnati in queste ore nelle indagini per provare a risalire agli autori del furto.

Come ha spiegato il Tenente Colonnello Vincenzo Orlando: «Nel pomeriggio di ieri un agricoltore, nella zona di contrada Forola, tra i comuni di Acquaviva Picena e Monteprandone ha segnalato la presenza della cassaforte asportata la scorsa settimana nel furto all’interno della Bcc Picena a Stella di Monsampolo. La cassaforte è stata recuperata dai vigili del fuoco e sequestrata dai carabinieri della Stazione di Monteprandone per i successivi rilievi finalizzati a rinvenire eventuali impronte, da parte dei carabinieri di San Benedetto del Tronto e il Reparto Operativo di Ascoli Piceno».

Il bancomat contenente del denaro è stato aperto e svuotato dai criminali e successivamente abbandonato nelle campagne di Forola.