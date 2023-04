Da colle San Marco alle sponde del Castellano: Pasquetta ‘fuori porta’ per tanti ascolani

ASCOLI – Qualcuno approfitterà della giornata di festa per farsi una bella passeggiata al mare o in montagna, nella speranza che Giove Pluvio possa concedere una tregua e concedere al sole di essere protagonista. Altri, invece, si regaleranno una giornata di relax con la propria famiglia o con gli amici. Fatto sta che per gli ascolani la Pasquetta rappresenterà un’occasione per staccare la spina e rilassarsi un po’, prima di tornare nei ritmi frenetici delle giornate lavorative.

Le location

Diversi i luoghi che le famiglie potranno scegliere per trascorrere qualche ora all’aria aperta. Sicuramente, tra le mete più gettonate c’è colle San Marco. Il pianoro, ogni anno, viene preso d’assalto da centinaia di persone che amano la montagna. Per l’occasione fra l’altro, riaprirà anche il parco avventura che era stato inaugurato appena un anno fa sotto la pineta. Qualcun altro, invece, sceglierà San Giacomo per farsi una passeggiata in mezzo al verde e tra la natura. Tra le altre location gettonate dagli ascolani per la giornata di Pasquetta, come tradizione, non può mancare la spiaggetta adiacente il fiume Castellano, anche se in questo caso bisognerà fare i conti con le temperature che ancora non sono propriamente primaverili. E’ ancora presto, ovviamente, per fare un tuffo, ma due passi in riva al fiume si possono sicuramente fare.

In città

Tanti, invece, opteranno per una bella passeggiata in città. A tal proposito, il sindaco Marco Fioravanti si appresta ad accogliere a braccia aperte anche i tanti turisti che sono attesi sotto le cento torri proprio in queste giornate di festa. «Venite a visitare Ascoli, non ve ne pentirete – rivela il primo cittadino –. Ci sarà la possibilità di visitare i musei, che saranno aperti, ma anche di ammirare le bellezze del centro storico. Trascorrere la Pasquetta nel Piceno rappresenta sicuramente una bella idea e siamo felici di ospitare tanti visitatori nella nostra città». Tra l’altro, a proposito di Ascoli, il lunedì dell’Angelo sarà caratterizzato anche dal ‘campionato mondiale di scuccetta’, la tradizionale iniziativa promossa dal ristoratore Zè Migliori a piazza Arringo per riproporre lo storico gioco tutto ascolano praticato a colpi di uova sode. Anche a San Benedetto del Tronto, ovviamente, ci si aspetta una buona affluenza. Alcuni chalet, infatti, riapriranno i battenti, almeno per il servizio bar, sempre nella speranza che il meteo regga. E il lungomare è pronto a mostrarsi in tutta la sua bellezza.