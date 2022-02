Coldiretti Ascoli e Camera di Commercio insieme per valorizzare la produzione agricola locale

Il presidente camerale Sabatini ha incontrato i dirigenti di Coldiretti per studiare le iniziative di collaborazione del 2022. No alla carne in provetta

ASCOLI – Le imprese florovivaistiche del Piceno e del Fermano si preparano a partecipare al grande appuntamento fieristico di Euroflora, in programma a Genova. In vista di questo evento e per organizzare nuove iniziative di promozione e rilancio delle attività nel corso dell’anno, i rappresentanti di Coldiretti Ascoli-Fermo ha incontrato oggi il presidente della Camera di commercio Gino Sabatini.

Il confronto si è svolto a Palazzo Odoardi De Scrilli, ed è servito a rinsaldare un legame storico tra l’associazione degli agricoltori e l’ente camerale, ma anche per fare il punto sui progetti e programmi delle aziende del settore, dopo la fine dell’era covid.

Collaborazione da rilanciare

«Negli anni scorsi abbiamo condiviso con la Camera di commercio diverse iniziative – spiega il Presidente provinciale di Coldiretti, Armando Marconi : basti ricordare il primo Bosco Doc, il No al trattato Ceta e l’appoggio alla campagna sul prezzo del latte. Nel 2022 proseguiremo in questa direzione, se possibile potenziando la collaborazione in essere».

No alla carne in provetta americana

Allo studio alcuni eventi e manifestazioni, tra cui la riproposizione di “Campagna Amica On The Beach” a San Benedetto del Tronto, “La Notte dei Desideri” a Porto San Giorgio ed infine studi per valorizzare i mercati agricoli al coperto di Ascoli Piceno e di Fermo – un terzo spazio verrà aperto nel corso dell’anno. Ma tra i progetti ci sono anche la realizzazione del Villaggio Coldiretti sempre a San Benedetto, e una serie di iniziative per tutelare la qualità della produzione alimentare locale. La più importante quella per dire No alla carne in provetta, che arriva dall’America e minaccia molte realtà del comparto dell’allevamento piceno.

In programma un tavolo permanente per il settore

«L’incontro con il presidente Sabatini è stato molto positivo – aggiunge Marconi – ed anche per questo porterà alla costituzione di un tavolo di lavoro permanente per esaminare criticità e opportunità che coinvolgono le imprese agricole e della pesca delle nostre province. Obiettivo finale non solo quello di tutelare le attività del territorio ma anche quella di promuovere le eccellenze agroalimentari presenti e valorizzare il tessuto imprenditoriale nel suo complesso». Al confronto di oggi ad Ascoli ha partecipato anche il direttore Coldiretti, Francesco Goffredo.