Circolava con un coltello a serramanico, pregiudicato controllato e denunciato dai carabinieri a Pedaso

PEDASO – Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Pedaso hanno concluso un’attività di accertamento che ha portato al deferimento in stato di libertà presso l’autorità Giudiziaria competente di un individuo di 46 anni originario di Foggia, già noto alle forze dell’ordine. I militari, nell’ambito di un controllo effettuato in Via Leopardi, hanno proceduto alla perquisizione dell’uomo, sulla cui persona hanno rinvenuto un coltello a serramanico di dimensioni complessive di 21 centimetri. Il coltello è stato prontamente sequestrato.

Questa operazione è solo l’ennesimo risultato dell’attività costante e incisiva svolta dai Carabinieri nell’interesse della sicurezza e del benessere dei cittadini. Rappresenta altresì un ulteriore monito sulla necessità di collaborare e cooperare con le Forze dell’Ordine, segnalando eventuali sospetti o situazioni di pericolo. I Carabinieri, ribadiscono l’importanza di segnalare tempestivamente alle autorità competenti qualsiasi circostanza che possa mettere in pericolo la sicurezza dei cittadini. Solo attraverso una stretta collaborazione è possibile garantire un ambiente sicuro per tutti, segnalando immediatamente qualsiasi potenziale minaccia o situazione di pericolo ai numeri di emergenza.