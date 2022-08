ASCOLI – Sette appuntamenti che rappresenteranno un’occasione per stare insieme, all’aria aperta, nel segno della cultura. Si tratta dell’edizione 2022 di “Cinema sotto le torri”, la kermesse che andrà in scena ad Ascoli dal 20 al 26 agosto e che è stata presentata questa mattina, 3 agosto, in pinacoteca, nella suggestiva cornice rappresentata dalla sala Ceci, dal sindaco Marco Fioravanti, l’assessore Donatella Ferretti e don Giampiero Cinelli, quest’ultimo in rappresentanza di ‘Radio Ascoli’, che sarà media partner dell’evento. La rassegna andrà in scena al chiostro di Sant’Agostino, sempre a partire dalle 21. L’ingresso sarà gratuito, ma per assistere alle varie proiezioni è consigliabile prenotare il proprio posto rivolgendosi al numero di telefono 331/8354935. La prenotazione, infatti, garantisce il posto fino alle 20.55, dopodiché i posti rimasti ancora liberi verranno assegnati anche senza prenotazione a chi sarà presente sul posto.

La presentazione

«Si tratta di una iniziativa alla quale teniamo moltissimo – hanno spiegato il sindaco Fioravanti e l’assessore Ferretti -. Infatti, consentirà di vivere delle belle serate all’insegna del cinema d’autore a tutti coloro che, in quel periodo di ferie, resteranno in città. Il tutto, fra l’altro, nel nostro splendido chiostro che rende tutto più magico. Saranno sette belle serate e, non a caso, sono stati scelti dei film davvero importanti. Abbiamo anche cercato di allestire un programma diversificato, allo scopo di soddisfare le varie esigenze e rappresentare vari generi cinematografici. Inoltre, come accaduto anche negli anni passati, l’ingresso sarà gratuito. Infine, ci saranno anche degli ospiti, in ogni serata, che regaleranno ulteriori sorprese a tutti i partecipanti».

Il programma

Per quanto riguarda il programma, si comincerà il 20 agosto con il film ‘Encanto’, adatto a tutta la famiglia. Il 21 agosto, invece, verrà proiettato ‘Marylin ha gli occhi neri’, di Simone Giordano. Per l’occasione ci sarà anche una degustazione di pasta alla carbonara, dalle 20.15, e dei vini della cantina Velenosi. Il 22 agosto sarà la volta di ‘Freaks Out’ di Gabriele Mainetti. Saranno presenti anche alcuni truccatori cinematografici dell’associazione ‘Effect Us’ in sinergia con ‘Frida Academy’. Il 23 agosto verrà proiettato ‘L’arminuta’ di Giuseppe Bonito, con lo stesso regista che sarà presente. Il 24 agosto sarà il turno di ‘E buonanotte’ di Massimo Cappelli. Il 25 ‘La mia ombra è la tua’ di Eugenio Cappuccio, che interverrà fisicamente, mentre il 26 agosto sarà presente il regista Giuseppe Piccioni per la proiezione de ‘L’ombra del giorno’, il film con Riccardo Scamarcio girato proprio ad Ascoli.