Ciclovia del Piceno, i lavori proseguono: l’opera pronta nel giro di qualche mese

ASCOLI – Procedono, nel Piceno, i lavori per la realizzazione di una vera e propria rete ciclabile provinciale. Nonostante alcune lungaggini burocratiche, che in questi mesi hanno dilatato i tempi dell’intervento, i lavori proseguono e la speranza di tutti coloro che amano spostarsi in bici è di vedere l’opera conclusa nel giro di pochi mesi. A fare il punto della situazione, a tal proposito, è il segretario provinciale del Partito Democratico ascolano, Francesco Ameli, che sta seguendo il progetto sin dagli albori.

L’appello

«Eppur si muove – spiega Ameli -. Nonostante i ritardi da parte del Comune di Ascoli, infatti, procedono i lavori di realizzazione del ponte sul torrente Lama nel tratto che dal molino Cardarelli si ricongiungerà al tratto già esistente a Colli del Tronto. Spero vengano realizzati a regola d’arte. Partendo da Ascoli, ad oggi, manca quindi solo il collegamento che va dalla fine del tratto attualmente realizzato in zona Campolungo fino al mulino Cardarelli. Su questo a breve ci sarà la conferenza dei servizi per approvare il progetto da mandare a gara. Sapete quanto questa opera pubblica la ritengo fondamentale per la nostra provincia – conclude Ameli -. Per questo, penso che ora tocca ai Comuni progettare e realizzare le connessioni con la ciclovia del Tronto per far sì che si possa sviluppare una vera rete ciclabile provinciale. I fondi ci sono, è importante muoversi».