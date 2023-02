“Ci vuole coraggio”, debutto discografico per la band ascolana degli “Azi”

ASCOLI – Completamente autoprodotto e distribuito da ‘StageOne’, è uscito proprio ieri 24 febbraio ‘Ci vuole Coraggio’, l’album d’esordio degli ‘Azi’, giovane band ascolana che nel giro di poco tempo è riuscita già a farsi conoscere e apprezzare in tutta Italia. Nelle sei tracce che lo compongono, il disco racconta l’entusiasmo di una generazione che vuole ripartire, dopo due anni che hanno stravolto tutto e tutti, trovando nella musica una via di uscita ed un modo per raccontarsi a cuore aperto.

L’album

‘Ci vuole Coraggio’ è album indie-rock schietto, diretto, arricchito da melodie trascinanti che gli permettono di non rimanere confinato nel solo campo dell’indie-rock.

«Un album che non risulta mai banale, e che fa della freschezza il suo vero punto di forza – raccontano gli Azi – e che, in maniera apparentemente scanzonata, parla dei drammi, grandi e piccoli, delle gioie e dei dubbi che fanno parte della vita, diventando ad ogni ascolto biografia di ognuno di noi». Realizzato con la collaborazione di Paolo Ojetti, che ha deciso di produrre la band dopo averla vista dal vivo, ‘Ci vuole Coraggio’ rappresenterà un esordio discografico sicuramente degno di nota.

La band degli ‘Azi’, fondata nel 2017, è composta da Laura Ubaldi alla voce e al basso, Leonardo Travaglia alle chitarre e Marco Bruni alla batteria. Dopo aver suonato in diversi locali ed eventi su tutto il territorio marchigiano, negli ultimi due anni il gruppo si è concentrato sulla scrittura di nuovi pezzi e, grazie ad un duro lavoro di sintesi e studio, ha costruito un sound molto personale e particolare.