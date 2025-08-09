Choc nel Piceno, 40enne muore mentre fa jogging

Sul posto sono arrivati in pochi minuti i sanitari del 118. Per circa un’ora hanno tentato disperatamente di rianimarlo

ASCOLI – Una tragedia improvvisa ha scosso la comunità di Colli del Tronto. Nel tardo pomeriggio di ieri (venerdì 8 agosto), un uomo di 40 anni, Nazzareno Cantalamessa, è stato colto da un malore fatale. È accaduto mentre faceva jogging in Largo Campo Fiera, nella parte alta del paese. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si sarebbe accasciato a terra dopo aver accusato un forte dolore.

I soccorsi

Un automobilista di passaggio, notando la scena, ha immediatamente fermato la propria auto. Ha poi prestato i primi soccorsi, tentando un massaggio cardiaco. In quei momenti concitati, Cantalamessa avrebbe già avvisato la moglie, chiedendo aiuto. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i sanitari del 118. Per circa un’ora hanno tentato disperatamente di rianimarlo. Purtroppo, ogni sforzo si è rivelato vano. La notizia della morte ha richiamato sul luogo anche i familiari, distrutti dal dolore.