Choc a San Benedetto del Tronto, giovane trovato morto sulla spiaggia

Il macabro rinvenimento questa mattina intorno alle 7. Sul posto il medico legale e le forze dell'ordine. Sono in corso accertamenti sia sulle cause del decesso che sull'identità della vittima

SAN BENEDETTO DEL TRONTO (Ap).- Il cadavere di un uomo di età stimata intorno ai 40 anni è stato trovato questa mattina intorno alle 7 sulla spiaggia di San Benedetto del Tronto.

Ad avvistare il corpo – probabilmente uno straniero ma la cui identità non è stata ancora accertata – sono stati alcuni residenti che camminavano sul lungomare della città.

La salma era quasi interamente ricoperta di sabbia, e si trovava sulla battigia nella zona di via Zara. Vestito con pantaloni e felpa, l’uomo non sembra presentare segni di violenza sul corpo. Gli inquirenti non escludono che la sua morte possa essere stata causata da un annegamento in acqua, avvenuto 12-13 ore fa.

Sul posto il medico legale e le forze dell’ordine. Sono in corso accertamenti sia sulle cause del decesso che sull’identità della vittima. Negli indumenti dell’uomo non sono stati rinvenuti documenti.