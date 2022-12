Centro residenziale per l’autismo: una nuova struttura sorgerà nel Piceno

ASCOLI – Una struttura residenziale per le disabilità gravi e gravissime, con particolare attenzione alle persone autistiche. L’amministrazione comunale di Ascoli ha deciso di concedere il diritto di superficie a titolo gratuito all’Asur Area Vasta 5, per un periodo di 50 anni rinnovabili, un’area in località Campolungo, nota come ex Regoli: qui sorgerà una struttura destinata a centro residenziale per l’autismo.

Il progetto

La giunta comunale ha dato il via libera, necessario per permettere all’Area Vasta 5 di accedere ai fondi regionali assegnati all’Asur. Dopo aver proposto due alternative e a seguito di alcuni sopralluoghi, la scelta è caduta sull’area ex Regoli. A questo punto, con l’attribuzione e il trasferimento delle risorse previste (400.000 euro), l’Asur Area Vasta 5 darà avvio a tutti i passaggi successivi necessari alla predisposizione del progetto per la realizzazione della struttura. Successivamente, si andrà in consiglio comunale per la presentazione della proposta di delibera per l’approvazione dello schema di protocollo di intesa. Sarà una struttura di rilevante importanza per le persone con disturbi dello spettro autistico e disabilità gravissime con problemi comportamentali, oltre che per le loro famiglie. Un’opera di rilievo per il Piceno e per tutte le Marche, con possibilità attrattiva nei confronti delle regioni limitrofe.