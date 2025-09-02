Centri estetici, stop a 20 sostanze tossiche per smalti e gel unghie

Nel Piceno sono 242 gli istituti di bellezza, manicure e pedicure con 457 addetti. Il punto con Laura De Simone, presidente Cna Benessere e sanità Ascoli Piceno

ASCOLI – Importanti novità in arrivo per il settore estetico, che a partire dal primo settembre ha accolto ufficialmente il Regolamento (UE) 2025/877, che aggiorna l’Allegato II del Regolamento (CE) n. 1223/2009 in materia di cosmetici introducendo il divieto di immissione sul mercato, vendita e utilizzo di prodotti, gel e smalti semipermanenti contenenti oltre 20 sostanze classificate come Cmr, vale a dire cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione. Tra queste figurano il Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide, ampiamente impiegato nei gel Uv per unghie, il Tetrabromobisfenolo A e il Transfluthrin.

Un passaggio cruciale verso una cosmetica più sicura e responsabile, che nel Piceno coinvolge i 242 istituti di bellezza, manicure e pedicure (dati aggiornati al 31 dicembre 2024 ed elaborati dal Centro studi Cna Marche a partire da quelli forniti da Camera di Commercio delle Marche – Opendata), all’interno dei quali operano 457 addetti.



A partire da questa settimana, dunque, i centri estetici e le imprese del settore dovranno adeguarsi a una normativa finalizzata a tutelare ulteriormente la salute e la sicurezza della clientela. In particolare, le aziende non potranno più utilizzare prodotti contenenti le sostanze vietate e prodotti non conformi, smaltendo correttamente le eventuali scorte presenti in magazzino e conservando la documentazione contabile per eventuali adempimenti di natura amministrativa o fiscale. Anche in vista dei nuovi acquisti, sarà indispensabile verificare attentamente l’etichetta (Inci) dei cosmetici prima dell’acquisto, richiedendo ai fornitori una dichiarazione scritta di conformità.



«Si tratta di un cambiamento molto importante per il nostro comparto, che rafforza ulteriormente le garanzie di sicurezza per le persone che si affidano ai centri estetici – dichiara Laura De Simone, presidente Cna Benessere e sanità Ascoli Piceno – Invito caldamente tutte le colleghe e le addette del settore, che già operano con grande professionalità e attenzione alla salute dei clienti, a verificare scrupolosamente le linee in uso in istituto per offrire trattamenti sempre più sicuri e di qualità. Restiamo a disposizione di associati e imprenditori per fornire informazione e assistenza rispetto agli adempimenti previsti dalla nuova normativa».