«Ce la sto mettendo tutta, aspettatemi»: Giovanni Allevi dal letto di ospedale tranquillizza i fan

ASCOLI – «Ce la sto mettendo tutta, aspettatemi». Poche parole, che scaldano però il cuore di tutti gli ascolani e di tutti i suoi fan. Sono quelle che il compositore Giovanni Allevi, nato e cresciuto proprio nel capoluogo piceno, ha riportato sia sulla sua pagina Facebook che su Instagram, aggiornando i suoi follower sull’andamento della malattia. Allevi, infatti, dal giugno scorso è ricoverato all’Istituto Nazionale dei Tumori, a Milano, e sta ancora combattendo la sua complicata battaglia contro un mieloma.

Il post di Giovanni Allevi

La foto postata sui social da Giovanni Allevi

Sono stati davvero mesi difficili, questi, per l’artista ascolano, che sui social ha posato con in mano un saggio di Franco Voltaggio, intitolato L’arte della guarigione nelle culture umane e pubblicato la prima volta nel 1992. «Un libro che ho amato moltissimo ai tempi dell’università – scrive Allevi -. Per secoli, la guarigione è stata un’arte magica, sciamanica, dove il talento del medico alchimista incontrava la piena fiducia del paziente, che si abbandonava alle sue visioni. La scienza intanto ha fatto passi da gigante senza dimenticare quel passato. Qui in istituto si respirano il talento, l’intuizione, la forte volontà di guarire ed alleviare le sofferenze, con un farmaco, ma anche con un sorriso. Ce la stiamo mettendo tutta! Aspettatemi».

L’affetto dei fan di Allevi

Poche parole, dunque, è una foto in cui appare sorridente. Questo il contenuto del post che, in poche ore, ha fatto letteralmente il giro del web, a dimostrazione di quanto il compositore e pianista ascolano sia amato praticamente da tutti, in Italia e nel mondo. Anche nella sua città, Ascoli appunto, in tanti gli hanno fatto un caloroso ‘in bocca al lupo’, oltre a un augurio di prontissima guarigione. Allevi ha 53 anni e, alle spalle, una carriera strepitosa. Davanti, invece, ha tante pagine ancora da scrivere nel romanzo della sua vita. E i fan, oltre a tutti gli ascolani, non vedono l’ora di poterlo riabbracciare.