I carabinieri stanno visionando le immagini delle telecamere presenti in zona per rintracciare gli autori del gesto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – I vandali sono tornati in azione, nel weekend, a San Benedetto del Tronto. Questa volta, ignoti hanno deciso di cospargere di catrame alcune auto in sosta, lanciandone un po’ perfino sulle vetrine dei negozi. Un vero e proprio atto che ha mandato su tutte le furie i residenti della riviera picena e che hanno costretto i carabinieri a indagare su quanto accaduto.

La ricostruzione

L’episodio, in particolare, è avvenuto nella notte tra sabato e domenica tra via Calatafimi e via D’Annunzio, nella zona nord di San Benedetto. Un atto vandalico, probabilmente, che non sembra collegato alla movida, fenomeno che, solitamente, interessa principalmente il cuore della città. Alcune tra le tante persone danneggiate hanno già presentato denuncia contro ignoti. Le forze dell’ordine, comunque, analizzeranno nelle prossime ore le immagini registrare dalle telecamere di videosorveglianza presenti fuori da alcuni esercizi commerciali della zona, per identificare gli autori dell’atto vandalico.

Una decina, in base a quanto riferito, le auto danneggiate. Altrettante le vetrine dei negozi sporcate con il catrame.