Castignano, ritorna il Carnevale storico con i moccoli e i gruppi mascherati

CASTIGNANO- Tutto pronto per il Carnevale di Castignano. Dopo lo stop causato dalla pandemia, tra qualche giorno torneranno le iniziative del Carnevale storico. Famoso per il suo legame con i Templari, l’antico borgo piceno vanta una tradizione secolare con i festeggiamenti del Carnevale, che vede come momento clou quello del martedì grasso, giorno durante il quale si svolge la sfilata de Lì Moccule (i moccoli), un vero e proprio spettacolo di luci multicolori su dei lampioncini a forma di rombi tridimensionali costruiti con molta cura ed attenzione dagli artigiani locali, i moccoli appunto, che illuminano il centro storico.

Dopo due anni di stop dai festeggiamenti del Carnevale storico del Piceno, tanta è l’attesa per un vero e proprio ritorno alle tradizioni. «Fervono i preparativi per il ritorno del Carnevale Storico Castignanese- ha spiegato il sindaco di Castignano, Fabio Polini – C’è grande fermento in paese. Dopo due anni di pandemia, tanta è la voglia di festeggiare e preparare il proprio costume ed il proprio gruppo mascherato e di tornare a condividere questi momenti di allegria in piazza. La sfilata dei Moccoli con i suoi colori riempirà le vie e le nostre piazze di una bellezza unica che ci contraddistingue da sempre nei diversi eventi del Carnevale. Ci saranno tante serate danzanti. Non avremo la disponibilità del teatro perchè è in ristrutturazione, ma cercheremo di fare il massimo per offrire a tutti un bellissimo Carnevale».

«Insieme alle altre associazioni del paese stiamo realizzando centinaia di moccoli, per permettere a tutti i visitatori di poter partecipare alla sfilata. Aspettiamo tutti, grandi e piccini al nostro Carnevale Storico Castignanese» ha aaffermato la Pro Loco.

Castignano, gli eventi per l’edizione del ritorno

Numerose le novità per l’edizione 2023 della ripartenza del Carnevale Storico Castignanese. Oltre ai diversi veglioni mascherati, giovedì 16 febbraio in occasione della Sagra della Pizza Onta in piazza Umberto I, tornerà l’elezione del Re Carnevale, il castignanese che aprirà la sfilata de Lì Moccule.

Il martedì grasso, martedì 21 febbraio, torneranno anche i carri allegorici e i gruppi mascherati che gireranno per le vie del paese in attesa della sfilata de Lì Moccole, che illuminerà tutto il borgo con migliaia di lanterne, rivestite da carta velina colorata, con in mezzo una candela. Una tradizione antica che vede tanti castignanesi in un grande corteo al grido di “fora fora lì moccule” e al suono della catubba, e sfilare per le vie del paese per poi riunirsi davanti ad un grande falò, come un vero e proprio rito propiziatorio, che nel corso della storia avveniva per purificare i mali dell’anno passato e donare speranza al futuro.