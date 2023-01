MARCHE – Tante, probabilmente troppe, le polemiche che nei giorni scorsi hanno fatto seguito alla nomina, da parte della premier Giorgia Meloni, del nuovo commissario straordinario alla ricostruzione post terremoto Guido Castelli. Quest’ultimo, infatti, è subentrato a Giovanni Legnini, il cui mandato era scaduto il 31 dicembre. Il passaggio di consegne, tra i due, è avvenuto martedì, durante la conferenza stampa nel corso della quale Legnini ha presentato il suo rapporto.

I malumori

Come detto, però, da parte del centrosinistra ci sono state parecchie polemiche in merito al mancato rinnovo dell’incarico all’ormai ex commissario. Sono volate, nei confronti della Meloni e anche di Castelli, delle parole pesanti. E forse immeritate. Anche perché il senatore di Fratelli d’Italia vanta delle esperienze significative in materia di ricostruzione, essendo stato assessore con delega al sisma nella Regione Marche, per due anni, e sindaco di Ascoli proprio negli anni del terremoto. Dunque, molte critiche sembrano esagerate e, a condannare il comportamento degli esponenti di centrosinistra, ci ha pensato un sindaco del Pd. Si tratta di Matteo Ricci, primo cittadino di Pesaro, che ieri sera è intervenuto alla trasmissione ‘Tagadà’ su La7, mostrando fair play e scusandosi con lo stesso neocommissario per le polemiche sollevate dalla sfera politica cui appartiene.

Le parole

«Intanto voglio fare i complimenti a Guido e il mio ‘in bocca al lupo’ per il suo ruolo di commissario – ha esordito Ricci -. Sono convinto che farà bene, ha grande esperienza amministrativa. Abbiamo fatto qualche polemica di troppo sulla sua nomina, in questi giorni, e chiedo scusa a nome della mia parte politica. Pur avendo una considerazione enorme per Legnini, Castelli conosce quei territori ed è stato assessore alla ricostruzione: ha dunque tutte le carte in regola per svolgere un ottimo lavoro». Il tutto ha suscitato scalpore in studio, tanto che la conduttrice Tiziana Panella si è congratulata con il sindaco di Pesaro, sottolineando come un simile atteggiamento sia ormai raro nel mondo della politica. Parole, quelle pronunciate da Ricci, che ovviamente hanno fatto piacere a Guido Castelli.