FERMO – Prosegue il capillare lavoro sul territorio che Erap Marche sta portando avanti per chiudere le partite aperte. «Come priorità – spiega il presidente di Erap Marche Saturnino Di Ruscio – in questi due anni di lavoro sotto la mia presidenza ci siamo dati come obiettivo primario in tutto il territorio regionale quello di concludere i lavori avviati e sbloccare gli appalti incagliati così da consentire ai Comuni di assegnare gli appartamenti agli aventi diritto mediante la graduatoria comunale».

Grazie alla professionalità del personale del presidio di Fermo guidato dal responsabile ingegnere Sauro Vitaletti e il contributo propositivo del consigliere di Erap Marche Sandro Vallasciani, nello specifico è stata approvata la determina che consente di utilizzare i fondi per il recupero di ulteriori 22 alloggi sfitti da manutentare in 7 comuni della provincia che fanno capo al presidio Erap di Fermo: Monterubbiano, Pedaso, Petritoli, Porto San Giorgio, Porto Sant’Elpidio, Sant’Elpidio a Mare, Servigliano.

«I fondi a disposizione – conclude Di Ruscio – ammontano a circa 120mila euro immediatamente disponibili per effettuare gli interventi individuati e si aggiungono agli appalti già in essere in tutto il territorio».

Erap, ecco dove sono gli alloggi

Monterubbiano, in via S.Mircoli n. 20 e via Murani n.32, Pedaso, via Amandola 5 e via Manzoni n. 1, Petritoli, in via San Vitale n. 5 e via Calcinari n. 6, Porto San Giorgio, in via A. Costa n. 307 e Viale dei Pini n. 38, Porto Sant’Elpidio, in via San Filippo n. 3/A e via San Filippo n. 3/B, in via I Maggio 4; Sant’Elpidio a Mare, in via Terracini n. 164, via Umbria n. 9, via Lombardia n. 155, via Lombardia n. 220, via P. Neruda n. 20, via A. Costa n. 185/B e via G. Ungaretti n. 185/B; Servigliano, in Borgo Leopardi n. 25.