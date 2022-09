ASCOLI – Tolleranza zero sulle strade. I carabinieri di Ascoli, continuando a rilevare un numero elevato di violazioni al codice della strada, stanno proseguendo in un’azione di controllo a tappeto sulla circolazione stradale, con particolare attenzione all’utilizzo alla guida di smartphone e cellulari per telefonare, messaggiare o navigare su internet. Sono state 18 le pattuglie sull’intero territorio provinciale che hanno eseguito 64 posti di controllo in diverse località, passando al setaccio 293 persone e 247 veicoli. Il risultato è stato di 3 denunciati per guida in stato di alterazione (2 alcolica, 1 per stupefacenti), 59 contravvenzioni, con ben 152 punti della patente decurtati. Quattro conducenti sono stati sorpresi alla guida di mezzi pesanti e autobus di linea mentre utilizzavano il telefono cellulare e 3 sono stati sanzionati per il trasporto di bambini, su auto e ciclomotori, in violazione delle misure di sicurezza previste.

Gli avvicendamenti

Nel frattempo, si registrano anche avvicendamenti e promozioni tra gli ufficiali del comando provinciale di Ascoli. Il tenente colonnello Vincenzo Orlando è il nuovo comandante del reparto operativo e prende il posto del colonnello Pompeo Quagliozzi, promosso a capo ufficio comando. Il capitano Oscar Caruso, invece, è il comandante della compagnia di Ascoli in sostituzione del colonnello Maurizio Biancucci, trasferito ad altro incarico. «Nei primi giorni, appena arrivato, mi sono accorto che quella picena è una realtà sana – spiega Caruso -. Sicuramente c’è qualcosa da migliorare, come sempre. Ma cercheremo di essere il più possibile presenti con la cittadinanza. Proveremo ad essere ovunque e in ogni momento, sempre a disposizione dei cittadini. Il nostro compito principale, infatti, è quello di cercare di essere in mezzo alla gente, per prevenire ogni situazione. Più siamo vicini alla gente e meglio svolgeremo il nostro compito».