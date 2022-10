Il caro bollette non risparmia le scuole: la Provincia di Ascoli invita i dirigenti a risparmiare

Il presidente Sergio Loggi ha incontrato i dirigenti, seppur in videoconferenza, per studiare le strategie da affrontare

ASCOLI – Ottimizzare le risorse e risparmiare. Questo l’obiettivo che intende raggiungere la Provincia di Ascoli per quanto riguarda le scuole. Il caro bollette, infatti, sta gravando pesantemente anche sull’ente di palazzo San Filippo, che si occupa appunto della gestione dei vari plessi degli istituti superiori. A tal proposito, dunque, il presidente Sergio Loggi, insieme ai consiglieri Luciana Barlocci con delega all’edilizia scolastica e Stefano Novelli con delega all’istruzione, ha incontrato in videoconferenza i dirigenti delle scuole secondarie di secondo grado. Erano presenti anche il dirigente Antonino Colapinto e i funzionari del servizio competente. Al centro della riunione, ovviamente, la problematica del caro energia, che nei prossimi mesi avrà un impatto notevole con bollette sempre più salate per riscaldamento ed elettricità.

La strategia

«Vi ringrazio per il vostro supporto e collaborazione su un problema che riguarda tutte le province d’Italia, alle prese con spese energetiche sempre più esorbitanti – ha spiegato il presidente della Provincia, rivolgendosi ai presidi -. A tale riguardo, mi sono già consultato con gli altri colleghi presidenti delle provincie marchigiane e ho ritenuto di incontrarvi per condividere soluzioni e suggerimenti. Sono certo che sensibilizzerete tutte le componenti scolastiche al risparmio e buone prassi». Nella riunione si è concordato di inviare richiesta formale agli istituti scolastici al fine di poter raccogliere da ogni scuola esigenze e soluzioni organizzative e di programmazione per coordinare azioni volte all’ottimizzazione di spazi e risorse. Oltre ad affrontare l’emergenza nell’immediato la Provincia sarà impegnata in prospettiva a realizzare ulteriori interventi sull’efficientamento energetico.