SAN BENEDETTO – Oltre tre milioni e mezzo di euro. È quanto sarà costretto a pagare il Comune di San Benedetto a causa dei rincari che stanno riguardando le utenze di luce, gas e acqua. Altissima, infatti, la bolletta che l’ente ha ricevuto in questi giorni per quanto riguarda le varie strutture di sua proprietà, che rischia di mettere in ginocchio il bilancio comunale.

Il bilancio

Ad esporre le spese di bilancio previste per il 2022, in queste ore, è stato l’assessore Domenico Pellei, che sottolinea come il Comune, oltre a sopperire al caro-bollette, «dovrà sborsare un altro milione di euro nel corso dei prossimi mesi per finanziare le opere pubbliche già cominciate». A tal proposito, il bilancio di previsione verrà portato nel consiglio comunale di sabato prossimo per l’approvazione. Tra le spese correnti c’è un aumento importante anche nei fondi. Si va dal fondo crediti di dubbia esigibilità, che aumenta di 433.821 euro, al fondo di garanzia dei debiti commerciali che viene rimpinguato con 300mila euro in più.

Le opere

Elevata è anche la spesa per il personale, che supera addirittura i 14 milioni di euro, con il Comune che dunque dovrà impegnarsi anche a ridurre tale voce nel bilancio dell’ente. Inoltre, per l’acquisto di beni si spenderanno altri 860mila euro, la cui metà solo per l’acquisto di alimenti e materiali per sanificazione nelle mense scolastiche. Infine, per quanto concerne il piano triennale delle opere pubbliche, da realizzare entro il 2024, spiccano i 567mila euro previsti per la riqualificazione di piazza Montebello.