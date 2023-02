Carnevale, il Piceno è pronto a fare il bis: oggi il clou ad Ascoli, Offida e Castignano

ASCOLI – Il Carnevale è pronto al bis. Nel Piceno, infatti, oggi si replica con la grande festa, sia nel capoluogo che nei comuni limitrofi. Il clou, ovviamente, è tutto per il Carnevale di Ascoli, con i gruppi mascherati che torneranno ad animare le vie e le piazze del centro storico, sin dal primo pomeriggio e fino a tarda serata. Dopo le 20, fra l’altro, verranno comunicate le nomination dei finalisti, con i vincitori, categoria per categoria, che verranno premiati sabato sera nel corso della cerimonia in programma al teatro Ventidio Basso.

Il programma

Ben 118 i gruppi iscritti al concorso promosso dall’associazione ‘Il Carnevale di Ascoli’. Nelle mascherate sono stati coinvolti tutti, grandi e piccini, con tanti temi affrontati: dal superbonus ai numerosi cantieri allestiti in città, dall’arresto di Matteo Messina Denaro agli abiti indossati a Sanremo da Chiara Ferragni, passando ovviamente per il traffico, il caro bollette e la sanità. Insomma, dalle 15 piazza del Popolo e piazza Arringo si vestiranno nuovamente a festa per un pomeriggio da trascorrere all’insegna dell’allegria, del divertimento e della spensieratezza. La serata proseguirà con la musica live dei Doctor Vintage che avranno il compito di chiudere in bellezza l’edizione 2023 del Carnevale ascolano. Non sarà facile per la giuria del concorso decidere quali saranno i vincitori delle varie categorie e il vincitore assoluto. Presieduta da Barbara Tomassini, la giuria è formata da Pino Presciutti, Sandro Avigliano, Alessandra Lazzarini, Fiorenzo Esposto, Paolo Angelini, Roberto Alessandrini, Massimo Mancini, Cinzia Ventili, Giorgio Fiori, Simona Chiovini, Mauro Orsini, Manuela Citeroni, Andrea Tarli e Quinta Piccinini.

Gli altri appuntamenti

Quella di oggi, però, sarà una giornata di grande festa anche negli altri Comuni del Piceno. Su tutti, a spiccare sono i Carnevali storici di Offida e Castignano. Nel primo caso, tutti in piazza del Popolo dove musica e balli la faranno da padrone, poi al calar del sole inizierà lo spettacolo vero e proprio, quello dei ‘Vlurd’, che segna la fine del Carnevale. Le persone si metteranno in fila e porteranno in spalla un fascio di canne accese, le fiamme illumineranno le mura della cittadina, regalando uno spettacolo unico. La processione si snoderà dalla piazza del Popolo lungo Corso Serpente Aureo, regalando uno spettacolo di una rara bellezza. Infine, in piazza, verrà appiccato un grande falò.

A Castignano, invece, tanti i momenti che caratterizzeranno il pomeriggio. Alle 15 partirà la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati lungo Borgo Garibaldi. Intorno alle 18, poi, ci si sposterà in piazza Umberto I dove la musica della banda del paese e dei dj intratterrà tutti i presenti, trepidanti d’attesa per lo scoccare delle 19 in punto, quando si ripeterà il magico spettacolo che a Castignano da secoli viene gelosamente tramandato e orgogliosamente riproposto. Un rito molto antico, difficilissimo da datare. Allo spegnersi dell’illuminazione pubblica, infatti, migliaia di lampioncini colorati si accenderanno. Si tratta dei moccoli, ovvero lanterne artigianali. E così partirà la secolare sfilata, che si snoderà in gran parte del borgo e che concluderà la sua marcia in piazza San Pietro.