Carnevale nel Piceno, a Castignano torna la storica processione dei ‘Moccoli’

ASCOLI – Si chiude il Carnevale, con gli ultimi appuntamenti in programma domani (martedì 13 febbraio) nel Piceno. A spiccare, oltre ovviamente al concorso per gruppi mascherati in programma ad Ascoli dalle 15, sono anche le iniziative in programma a Castignano, organizzate dalla Pro Loco e dall’amministrazione comunale. Nel borgo dell’entroterra, infatti, il Carnevale accende sempre gli entusiasmi, richiamando anche migliaia di visitatori da ogni parte del territorio e pure da fuori regione.

Il programma

Si comincerà alle 15 con la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati lungo Borgo Garibaldi, con la partenza che avverrà davanti alla chiesa di Sant’Egidio. Intorno alle 18, poi, i carri lasceranno il centro storico e tutte le persone inizieranno a confluire in piazza Umberto I dove, tra coriandoli e brindisi, ci si ritroverà per ballare e cantare insieme alla Banda di Castignano e a Simon DJ, aspettando il momento più importante e più sentito da ogni castignanese, la sfilata dei Moccoli. Alle 19 in punto tutta l’illuminazione pubblica del paese si spegnerà e migliaia di lampioncini colorati si accenderanno: sono i moccoli, appunto, una sorta di lanterne artigianali, intagliati all’estremità di canne ancora verdi, ricoperti di carta velina colorata, con una candela fissata in mezzo. E così partirà la secolare ‘processione’ pagana, riproposizione della vecchia festa dei moccoletti romani, al grido di ‘Fora, fora li moccule’. Il corteo si snoderà per tutto il paese, concludendo la sua marcia in piazza San Pietro. Qui si danzerà in maniera scaramantica e propiziatoria attorno al gran falò finale, simbolo di purificazione da tutti gli eccessi di questo periodo, fino al suo spegnimento. Prima di entrare in periodo di Quaresima, però, ci sarà ancora modo di divertirsi con l’ultimo Veglione, che dalle 21 con la musica di Simon Dj andrà in scena in piazza Umberto I.